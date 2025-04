Nova Faixa de financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida beneficia quem ganha até 12 mil reais

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a nova faixa do Minha Casa, Minha Vida, voltada para pessoas com renda de até R$ 12 mil. A iniciativa espera beneficiar 120 mil famílias.

A nova faixa dá acesso a financiamentos para imóveis de até R$ 500 mil, com parcelamento em até 420 meses (35 anos) e taxa de juros anual de 10,5%. O percentual é inferior ao praticado no mercado imobiliário. As famílias desta faixa não receberão subsídio do governo, mas poderão usar o FGTS para encaminhar o financiamento.

Entenda os principais pontos da Faixa 4:

– Renda familiar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil;

– Financiamento de imóveis de até R$ 500 mil;

– Prazo de pagamento de até 420 meses (35 anos);

– Taxa de juros de 10,5% ao ano;

– Uso do FGTS permitido;

– Sem subsídios governamentais.

Reajuste nas faixas existentes

Além da nova faixa, o Conselho do FGTS também atualizou os limites de renda das faixas já existentes do programa:

– Faixa 1: passou de R$ 2.640 para R$ 2.850 mensais;

– Faixa 2: de R$ 4.400 para R$ 4.700 mensais;

– Faixa 3: de R$ 8.000 para R$ 8.600 mensais.

Com esses reajustes, o governo estima que cerca de 100 mil famílias também sejam beneficiadas, ampliando as possibilidades de acesso ao crédito habitacional.

Isenção para beneficiários do BPC e Bolsa Família

As famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o Bolsa Família continuam contempladas pelas regras mais vantajosas do programa. Nesses casos, não há cobrança de parcelas: o imóvel é 100% subsidiado pelo governo federal.

Outra medida aprovada permite que famílias com renda de até R$ 4.700 (atualmente nas faixas 1 e 2) possam financiar imóveis com o teto da Faixa 3, que é de R$ 350 mil. Nesses casos, o financiamento segue as condições da Faixa 3, com juros entre 7,66% e 8,16% ao ano e sem acesso a descontos.

Fotos: Alex lopes