Nova lei prevê ajuda de custo para pacientes do SUS que precisam de tratamento fora de Alegrete

Lei nº 15.390/2026 prevê despesas com transporte, alimentação e hospedagem para pacientes encaminhados a outros municípios. Em Alegrete, secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, afirma que a pasta já acompanha a legislação e estuda as medidas necessárias para sua implementação.

Pacientes que precisam se deslocar para outros municípios em busca de atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) terão novas regras para a concessão de ajuda de custo. A Lei Federal nº 15.390, sancionada em 15 de abril de 2026 e publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de abril, altera a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) e estabelece previsões legais para o custeio de despesas relacionadas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A legislação prevê a possibilidade de autorização de auxílio financeiro para despesas com transporte terrestre, aéreo ou fluvial, além de diárias para alimentação e pernoite, quando o paciente precisar sair do município onde reside para realizar tratamento de saúde.

A nova regulamentação também contempla a possibilidade de custeio das despesas de um acompanhante, quando solicitado, durante o período necessário para a realização do tratamento.

A medida representa uma mudança importante na regulamentação federal do TFD, programa que já funciona no SUS e que permite o encaminhamento de pacientes para outras cidades quando não existem condições de oferecer o tratamento necessário no município de origem.

Quais são os critérios para receber a ajuda de custo?

A nova lei estabelece condições para que o benefício possa ser autorizado. O paciente deverá ser atendido pela rede própria ou conveniada do SUS e apresentar indicação para tratamento fora do município de residência, feita por médico que atue em unidade assistencial vinculada ao sistema público de saúde.

Também será necessária a autorização e o encaminhamento formal do gestor municipal ou estadual do SUS, conforme a responsabilidade de cada caso, além da garantia de atendimento no município de destino.

Outro requisito é que estejam esgotadas as possibilidades de tratamento no próprio município de residência.

A legislação estabelece ainda que não haverá pagamento da ajuda de custo para deslocamentos inferiores a 50 quilômetros ou realizados entre municípios pertencentes à mesma região metropolitana.

Em relação às diárias de alimentação e hospedagem, o pagamento somente poderá ocorrer quando essas despesas não forem disponibilizadas pelo gestor municipal ou estadual de saúde.

É importante destacar que a lei não estabelece pagamento automático. A concessão dependerá das regras regulamentares e da disponibilidade orçamentária e financeira do município ou estado responsável.

Vigência começa em abril de 2027

Apesar de já ter sido sancionada e publicada, a Lei nº 15.390/2026 ainda não está em vigor. O texto estabelece um prazo de um ano após a publicação oficial para começar a produzir efeitos.

Dessa forma, a nova legislação passa a valer em 16 de abril de 2027.

Até lá, continuam sendo aplicadas as regras atuais do Tratamento Fora de Domicílio, regulamentado originalmente pela Portaria SAS nº 55/1999 e posteriormente consolidado nas normas do Ministério da Saúde, além das regulamentações estaduais e municipais.

Atualmente, pacientes que necessitam de tratamento em outra cidade devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para receber orientações sobre os procedimentos, documentos e critérios necessários para solicitar o TFD.

Secretaria de Saúde de Alegrete acompanha a nova legislação

Em Alegrete, a Secretaria Municipal de Saúde já acompanha as mudanças previstas na legislação federal. Em contato com a reportagem, a secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, confirmou que tem conhecimento da nova lei e que a equipe está estudando as disposições e as providências necessárias para sua implementação a partir de 2027.

Segundo a secretária, a nova legislação trata especialmente da possibilidade de custeio das despesas dos pacientes que precisam se deslocar para outros municípios, incluindo alimentação, pernoite e as necessidades de seus acompanhantes, desde que devidamente comprovadas e atendidos os critérios estabelecidos.

“Então, já estamos cientes disso. Vamos aguardar o posicionamento federal para incentivar todo este custo”, afirmou Heilli Temp.

A secretária também destacou que a medida poderá representar um benefício aos usuários do SUS que precisam buscar atendimento especializado fora de Alegrete.

“Mas eu acredito que, sim, vem como um benefício aos nossos usuários do SUS. Estamos estudando a portaria e as medidas que deverão ser tomadas a partir de 2027”, acrescentou.

O que muda para os pacientes?

Com a entrada em vigor da nova legislação, o tratamento fora do município passa a contar com previsão expressa na Lei Orgânica da Saúde para a concessão de ajuda de custo, incluindo transporte, alimentação e hospedagem, além da possibilidade de assistência financeira para um acompanhante.

Para pacientes que dependem frequentemente de deslocamentos para consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados em outras cidades, as despesas de viagem representam uma preocupação adicional durante o processo de cuidado com a saúde.

Em Alegrete, a implementação das novas regras dependerá das regulamentações federais, da organização dos fluxos administrativos e da disponibilidade de recursos para o custeio.

Até abril de 2027, os usuários devem continuar seguindo os procedimentos atualmente adotados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar o Tratamento Fora de Domicílio.

A expectativa é de que, com a regulamentação da nova lei, os critérios de concessão e o financiamento da ajuda de custo tenham parâmetros federais definidos, proporcionando maior clareza na organização do atendimento aos pacientes que precisam buscar assistência de saúde fora de seu município.