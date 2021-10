Nova música de Anitta atinge o top 10 do Spotify no mundo

Depois de lançar um grande hit, muitos não conseguem repetir o feito e acabam caindo no esquecimento. Não é o caso de Anitta. A diva pop está sempre no topo e, quando menos esperamos, lança um hit. É importante frisar que o seu sucesso não está restrito apenas ao Brasil.

No decorrer dos anos, ela fez parcerias com cantores renomados internacionalmente e interpretou canções em espanhol e inglês, o que a tornou uma das principais cantoras da atualidade. Com presença garantida em grandes eventos de música e com diversos prêmios na estante, como Latin Music Awards e MTV Millennial Awards México, Anitta está sempre nos surpreendendo com alguma novidade. A última foi na quinta-feira (14).

A funkeira, em parceira com a americana Saweetie, lançou o single “Faking Love”, que é o terceiro do álbum “Girl from Rio”. Segundo Anitta, o seu mais novo lançamento é um funk “melody”, bem pop. Além disso, a cantora comentou que “Faking Love” é uma oportunidade de os americanos conhecerem um pouco mais do seu estilo. Depois do sucesso do single “Girl from Rio”, agora a carioca quer mostrar o funk que iniciou a sua carreira e que a fez ganhar notoriedade na música.

A repercussão da nova produção de Anitta também chegou nas redes sociais. No Instagram oficial da cantora, o qual tem mais de 56 milhões de seguidores, foram repostados muitos stories de programas de TV, rádios e famosos, os quais estavam comentando a respeito do lançamento de “Faking Love”. Apesar de ter sido lançada há poucos dias, o single já tem tido resultados incríveis nas plataformas de streaming.

No Spotify, a canção ficou no top 10 das músicas mais tocadas no mundo no período de 15 a 17 de outubro. É uma conquista gigantesca para um artista brasileiro. Figurar entre as músicas mais tocadas do mundo mostra o tamanho da Anitta no segmento musical. No Youtube, por sua vez, a canção já tem quase 4 milhões de visualizações e, nos próximos dias, a tendência é que esse número aumente ainda mais.

João Baptista Favero Marques