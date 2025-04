Nova patronagem do DTG Herança Farrapa toma posse no IFFar em Alegrete

Na última sexta-feira, 11 de abril, foi realizada a cerimônia de posse da nova patronagem do Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) Herança Farrapa do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete. O evento reuniu membros da comunidade acadêmica em um momento de celebração da cultura gaúcha e de renovação dos compromissos com a preservação das tradições.

Tomaram posse os seguintes integrantes:

Posteiros: Milena Chagas (aluna) e Rodrigo Machado (servidor)

1º Agregado das Pilchas: Denis de Paula (aluno)

Agregado das Falas: Vitória Flores (aluna)

Agregado das Chelpas (Tesouraria): Vitor Luis Severo Costa (aluno) e Eva Suelen Melo Valau (servidora)

Invernada Artística: Jady Mota (aluna) e Kátia Cardinal (servidora)

Invernada Campeira: Pablo Silva (aluno)

Esportes Campeiros: Maria Eduarda da Silva Mendes (aluna)

Secretária: Ketlen Vargas (aluna)

Conselho Fiscal: Milena Chagas, Rodrigo Machado, Henrique Antunez, Ketlen Vargas e Vitor Luis Severo Costa

A cerimônia também marcou a passagem de faixa aos novos prendados:

Mariana Carla Braun Billing, apadrinhada por Aires da Silva Dornelles

Wendel Fabrício Tavares da Silva, afilhado de Glaucia Jaques

Vitória Flores, afilhada de Viviane Bilhalba

A nova posteira, Milena Chagas, falou em nome da patronagem, destacando o compromisso da equipe com a valorização das tradições gaúchas dentro e fora do ambiente escolar.

A gestão anterior foi homenageada com uma moção de reconhecimento, entregue à servidora Viviane Bilhalba, que também distribuiu certificados aos colaboradores da patronagem que encerrou suas atividades.

O DTG Herança Farrapa segue como espaço de fortalecimento cultural e de integração da comunidade acadêmica com as tradições do Rio Grande do Sul.

Fotos: IFFar Alegrete