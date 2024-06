Nova pesquisa do Procon aponta grande diferença de preços em produtos da cesta básica

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica, referente ao mês de Junho de 2024 que visou informar o valor de alguns produtos base da alimentação dos alegretenses.

Foram visitados pelos técnicos do Procon 15 estabelecimentos, onde os profissionais verificaram preços de 31 itens. Segundo o diretor Gefferson Cambraia, foi desconsiderado a marca ou a qualidade dos produtos e levando em consideração o menor preço na gôndola.

O maior valor da cesta básica se estabeleceu em R$307,28, já o menor está sendo encontrado no valor de R$229,09 neste mês. O preço médio da Cesta Básica se manteve em R$273,79 neste mês.

Conforme o trabalho realizado pelo Procon em Alegrete, alguns produtos tiveram uma diferença importantes de preço. Exemplo o arroz tipo 1, de 5kg, encontrado entre R$ 33,53 e R$19,90. Também o preço no quilo do feijão R$5,30 a R$ 11,25, nos estabelecimentos pesquisados pelo Procon. Outro produto que houve diferença foi o preço do Leite Integral de 1L, que ficou em R$ 4,59 e R$7,99.