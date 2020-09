Nova previsão de reabertura da agência do INSS em 14 de setembro

Compartilhe









Desde o mês de abril passado, quando iniciou a pandemia, no Brasil, por conta do novo coronavírus que as agências do INSS fecharam no país.

Pela quarta vez, neste tempo foi anunciado a abertura das agências para atendimento presencial e como aumentaram os casos de positivados e óbitos, no país, foi adiada esta reabertura.

A previsão é para que no próximo dia 14 de setembro as agências do INSS reabram para atendimento presencial no país.

Enquanto isso, os usuários utilizam os canais alternativos, através do 135 ou e.mail da previdência para encaminhar suas demandas e dúvidas.

Os serviços dos segurados estão sendo realizados através do site MEU INSS, com a senha do segurado. As perícias, por exemplo, é um dos serviços que está sendo renovado automaticamente.

Mesmo com a reabertura da agência de Alegrete, os usuários vão continuar sem o médico perito, que há quase dois anos não atende aqui no Município. Os que precisam deste serviço devem se deslocar para fazer perícia em outras cidades vizinhas.

Vera Soares Pedroso