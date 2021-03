Nova reunião define documento para pedir que agentes de segurança estejam na lista de vacinação

Compartilhe















Depois uma reunião com Anabel Dichete, representante do Sindicato AMAPERGS que envolve os servidores penitenciários, o Juiz de Direito da VEC Rafael Echevarria Borba, a Promotora Criminal Daniela Fistarol, o diretor do Presídio Estadual de Alegrete Cledir Luis Pies, Flávio Ivan de Oliveira representando a Guarda Municipal e os vereadores Vagner Fan/MDB e Firminia Soares (Fuca)/PDT, Presidente da Câmara, um novo encontro está definido para a próxima semana.

A vereadora Firmina Soares – Fuca informa que uma nova reunião será realizada na segunda-feira para definir o documento que vão encaminhar ao Governador do Estado gestionando que os agentes que atuam nas forças de segurança sejam incluídos para receber a vacina.

Ela lembrou também que seria importante que fossem vacinados os que trabalham na coleta de lixo e no Cemitério, porque estão direto neste trabalho de sepultamentos de vítimas de Covid em Alegrete. A vereadora reforçou para que as pessoas continuem se cuidando muito, porque está alto o risco de contaminação.

Vera Soares Pedroso