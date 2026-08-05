Nova sede amplia atuação da Associação Beneficente Renovo e fortalece rede de projetos sociais em Alegrete

O espaço, que será oficialmente aberto ao público neste sábado (8), representa a expansão de uma iniciativa que nasceu da mobilização voluntária e que hoje reúne ações permanentes nas áreas de assistência social, esporte, cultura e qualificação profissional.

A cerimônia de inauguração ocorre a partir das 15h, na antiga Escola Alexandre Lisboa, localizada atrás do Boi na Brasa. O evento será aberto à comunidade e contará com programação voltada para toda a família, incluindo música ao vivo, brinquedos para as crianças, apresentações culturais, varal solidário, algodão-doce e a aula inaugural do Projeto Social Vencer Jiu-Jítsu, uma das novas iniciativas que passarão a ser desenvolvidas de forma contínua no local.

A conquista da sede própria representa um marco para uma entidade que, embora oficialmente constituída em outubro de 2021, é resultado de um trabalho comunitário iniciado anos antes por voluntários que decidiram transformar ações pontuais de solidariedade em um projeto permanente de desenvolvimento social. Ao longo dessa trajetória, a associação ampliou sua atuação e passou a desenvolver campanhas beneficentes, missões urbanas, atividades esportivas, oficinas culturais e projetos educativos destinados a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a direção da entidade, o novo espaço permitirá ampliar significativamente o número de atendimentos e garantir maior continuidade às atividades desenvolvidas ao longo do ano. A estrutura foi planejada para receber oficinas profissionalizantes, projetos esportivos, ações culturais, cursos de capacitação, reuniões comunitárias e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

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A missão da ABR é promover o desenvolvimento humano por meio da educação, da assistência social, da cultura e do esporte, fundamentando suas ações em três princípios que acompanham a instituição desde sua criação: fé, unidade e obra social. O atendimento é realizado sem distinção de religião, raça, posição política ou condição social, tendo como foco principal o acolhimento e a geração de oportunidades.

Mesmo sendo uma instituição relativamente jovem, os números apresentados pela associação demonstram a dimensão do trabalho realizado. Mais de cinco toneladas de alimentos já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto ações sociais desenvolvidas em datas comemorativas e projetos comunitários alcançaram mais de cinco mil crianças com distribuição de brinquedos, doces e atividades recreativas. Além disso, campanhas solidárias, missões urbanas e eventos beneficentes passaram a integrar o calendário permanente da organização.

A expectativa é de que a nova sede represente um divisor de águas para a instituição. Com estrutura própria, a ABR pretende ampliar o número de projetos permanentes e oferecer um ambiente preparado para receber diferentes iniciativas voltadas à promoção da cidadania, da inclusão social e da formação profissional.

A programação de inauguração também tem como objetivo apresentar à comunidade as atividades que passarão a funcionar regularmente no novo endereço. Os visitantes poderão conhecer as oficinas, conversar com voluntários e parceiros da entidade e acompanhar demonstrações dos projetos sociais que começam a ser implementados no espaço.

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Para os organizadores, a entrega da sede representa muito mais do que uma conquista patrimonial. O prédio simboliza o fortalecimento de uma rede de solidariedade construída coletivamente por voluntários, apoiadores e parceiros que acreditam no poder da ação comunitária para transformar realidades.

Serviço

Inauguração da sede da Associação Beneficente Renovo (ABR)

Data: sábado, 8 de agosto

Horário: a partir das 15h

Local: Antiga Escola Alexandre Lisboa, atrás do Boi na Brasa, em Alegrete

Programação: música ao vivo, apresentações das oficinas da ABR, aula inaugural do Projeto Social Vencer Jiu-Jítsu, varal solidário, pula-pula, algodão-doce e atividades para toda a família.

A entidade filantrópica disponibilizará oficinas gratuitas para a comunidade, entre elas:

Entre outras.

Inglês;

Libras;

Música;

Jiu-jítsu;

Noções básicas de barbearia;

Noções básicas de cabeleireiro;