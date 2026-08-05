Nova sede amplia atuação da Associação Beneficente Renovo e fortalece rede de projetos sociais em Alegrete

Mais do que a entrega de um prédio, a inauguração da sede própria da Associação Beneficente Renovo (ABR) simboliza um novo capítulo para uma organização que, nos últimos anos, consolidou seu trabalho junto às comunidades em situação de vulnerabilidade em Alegrete.

5 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O espaço, que será oficialmente aberto ao público neste sábado (8), representa a expansão de uma iniciativa que nasceu da mobilização voluntária e que hoje reúne ações permanentes nas áreas de assistência social, esporte, cultura e qualificação profissional.

A cerimônia de inauguração ocorre a partir das 15h, na antiga Escola Alexandre Lisboa, localizada atrás do Boi na Brasa. O evento será aberto à comunidade e contará com programação voltada para toda a família, incluindo música ao vivo, brinquedos para as crianças, apresentações culturais, varal solidário, algodão-doce e a aula inaugural do Projeto Social Vencer Jiu-Jítsu, uma das novas iniciativas que passarão a ser desenvolvidas de forma contínua no local.

A conquista da sede própria representa um marco para uma entidade que, embora oficialmente constituída em outubro de 2021, é resultado de um trabalho comunitário iniciado anos antes por voluntários que decidiram transformar ações pontuais de solidariedade em um projeto permanente de desenvolvimento social. Ao longo dessa trajetória, a associação ampliou sua atuação e passou a desenvolver campanhas beneficentes, missões urbanas, atividades esportivas, oficinas culturais e projetos educativos destinados a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a direção da entidade, o novo espaço permitirá ampliar significativamente o número de atendimentos e garantir maior continuidade às atividades desenvolvidas ao longo do ano. A estrutura foi planejada para receber oficinas profissionalizantes, projetos esportivos, ações culturais, cursos de capacitação, reuniões comunitárias e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

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A missão da ABR é promover o desenvolvimento humano por meio da educação, da assistência social, da cultura e do esporte, fundamentando suas ações em três princípios que acompanham a instituição desde sua criação: fé, unidade e obra social. O atendimento é realizado sem distinção de religião, raça, posição política ou condição social, tendo como foco principal o acolhimento e a geração de oportunidades.

Mesmo sendo uma instituição relativamente jovem, os números apresentados pela associação demonstram a dimensão do trabalho realizado. Mais de cinco toneladas de alimentos já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto ações sociais desenvolvidas em datas comemorativas e projetos comunitários alcançaram mais de cinco mil crianças com distribuição de brinquedos, doces e atividades recreativas. Além disso, campanhas solidárias, missões urbanas e eventos beneficentes passaram a integrar o calendário permanente da organização.

A expectativa é de que a nova sede represente um divisor de águas para a instituição. Com estrutura própria, a ABR pretende ampliar o número de projetos permanentes e oferecer um ambiente preparado para receber diferentes iniciativas voltadas à promoção da cidadania, da inclusão social e da formação profissional.

A programação de inauguração também tem como objetivo apresentar à comunidade as atividades que passarão a funcionar regularmente no novo endereço. Os visitantes poderão conhecer as oficinas, conversar com voluntários e parceiros da entidade e acompanhar demonstrações dos projetos sociais que começam a ser implementados no espaço.

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Para os organizadores, a entrega da sede representa muito mais do que uma conquista patrimonial. O prédio simboliza o fortalecimento de uma rede de solidariedade construída coletivamente por voluntários, apoiadores e parceiros que acreditam no poder da ação comunitária para transformar realidades.

Serviço

Inauguração da sede da Associação Beneficente Renovo (ABR)

Data: sábado, 8 de agosto

Horário: a partir das 15h

Local: Antiga Escola Alexandre Lisboa, atrás do Boi na Brasa, em Alegrete

Programação: música ao vivo, apresentações das oficinas da ABR, aula inaugural do Projeto Social Vencer Jiu-Jítsu, varal solidário, pula-pula, algodão-doce e atividades para toda a família.

A entidade filantrópica disponibilizará oficinas gratuitas para a comunidade, entre elas:

Entre outras.

Inglês;

Libras;

Música;

Jiu-jítsu;

Noções básicas de barbearia;

Noções básicas de cabeleireiro;

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