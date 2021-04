Novas agroindústrias familiares vão produzir de mais 12 mil ovos/mês em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Agricultura e Pecuária, por meio dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural está apoiando agricultores da Agricultura Familiar que processam ou produzem alimentos para a comercialização no Município.

O número de pequenas agroindústrias vem crescendo anualmente de acordo com técnico agrícola da SAP, Vilson Araújo, que informa que a diversidade de produtos só aumenta.

Além dos já tradicionais queijos e doces da nossa região, no último ano cresceu a procura por assistência técnica na produção de ovos caipiras. Ele diz que a partir de uma experiência exitosa de avicultura no sistema caipira no Assentamento Novo Alegrete, hoje tem uma granja no Durasnal, junto à Queijaria Conquista, da família Marchezan, uma granja na localidade da Palma, da família Dias, junto ao Centro de Preparação de Ovinos J&A.

Um novo criatório está sendo construído na Coxilha Vermelha, pelo casal de produtores Ederson e Fernanda. -A expectativa é de que nos próximos dias tenhamos, nestes criatórios de aves de postura, aproximadamente 500 galinhas em fase de produção, o que representa 12.750 ovos mensais à disposição dos alegretenses.

A produção de ovos do Município, de acordo Araújo, é destinada parte para a alimentação escolar no PNAE, e parte será comercializada, diretamente, aos consumidores através das feiras locais, e uma outra comercializada ao varejo.

A criação de aves no sistema caipira de produção se diferencia dos ovos convencionais, principalmente pelo manejo. As aves são criadas livres de gaiolas, com acesso a pasto de qualidade, cuidados veterinários, podendo expressar todas as suas características naturais da espécie.

Além da oferta de alimentos fresquinhos e de qualidade ligados à nossa cultura, as agroindústrias familiares movimentam a economia local, pois os agricultores adquirirem no município os materiais, os equipamentos, os medicamentos, a ração, as embalagens, os rótulos, entre outros.