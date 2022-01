Novas imagens e relatos do fogo no interior são assustadores

Equipes dos Bombeiros estão trabalhando desde a manhã de hoje de forma ininterrupta com os moradores, proprietários, funcionários e voluntários. Todos seguem lutando bravamente para amenizarem as perdas. Informações extra-oficiais, chegaram à reportagem de perdas significativas, além, dos animais que morreram no Pai Passo, maquinários também teriam sido destruídos pelo fogo.

Agora à noite a reportagem falou com Igor Camargo, no Pai Passo, e ele destaca que a situação é muito grave. Eles não pretendem parar, no Corredor dos Abreu, na Agro Parceria. Com tratores, estão atuando como podem na tentativa de extinguir as chamas. Em cada relato se vê o desespero em face da grandiosidade do sinistro. “O fogo virou e as chamas novamente voltaram com força, parece incontrolável” destacou.

Igor já havia relatado que eles cortaram cercas para que o gado pudesse sair e as perdas fossem menores. Ele ainda não sabe precisar quantas reses morreram.

Em uma outra propriedade, também, no Pai Passo Fazenda Lagoão, de Eduardo Dornelles, não houve perdas de animais e o fogo não atingiu a residência, porém, consumiu o campo.

O Exército foi acionado, nesta tarde, e segue atuando com os Bombeiros na localidade do Catimbau.

A empresa Aero Agrícola do Alegrete atuou no combate com uma Aeronave Embraer Ipanema 202. Foram 4 h de combate ao incêndio tentando direcioná-lo para áreas mais úmidas e na tentativa de livrar casas e lavouras. A aeronave operou, região do Pai Passo/Vasco Alves. Operação possível graças ao produtor Rogério Marcuzzo que forneceu toda a água – destacou Oswaldo Guerra.

No final da tarde, por duas horas, ocorreu o reforço da empresa Itagro que atuou no combate, com uma Air tractor capacidade 1500 lt. A empresa Itagro aviação aeroagrícola está realizando este trabalho há muitos anos e esteve trabalhando na semana passada no grande incêndio que consumiu uma grande área no Itapororó, Inhandui, Jacaraí e Capivari.

Em Quarai, no final da tarde, um grande incêndio também mobilizou moradores e Bombeiros.