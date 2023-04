Novas reclamações de pacientes que vão de madrugada para fila tentar consulta

Share on Email

Os problemas de usuários de ESFs de que precisam ir de madrugada às unidades de saúde para tentarem a ficha para consultar gera reclamações usuais. O vereador Vagner Fan esteve conversando com pacientes da ESF Vila Nova, a maior unidade de saúde de Alegrete que relataram que teriam ido na noite anterior para tentar garantir a consulta.

Alegrete tem 16 unidades de saúde da família, em bairros distintos da cidade, e conforme a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, eles ja adotaram a forma de acolhimento, e devem ir no horário do posto, ou seja a equipe conversa com cada paciente para saber o que sente e a necessidade dele para ver se deve ser encaminhado para consulta. -Vem dando certo nas unidades de saúde, sem essa necessidade de madrugar, pondera.

Quanto a falta de telefone das unidades de saúde, a Secretária explica que as linhas fixas da OI estão bem difíceis que eles já fizeram vários pedidos e foram até no Procom, mas disse que tem postos que realmente estão sem telefone e algumas unidades até os fios de telefonia foram roubados.