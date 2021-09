Novas revelações indicam fatos novos no assassinato da 20 de Setembro

Ele foi atingido por cinco disparos de arma de fogo – calibre 9mm. Esta foi a informação, preliminar, repassada à Polícia Civil pela Perícia. O laudo será emitido nos próximos dias.

De acordo com os policiais civis, inicialmente, testemunhas destacaram que um Palio branco teria sido o veículo da fuga do autor dos disparos, entretanto, o relato do motorista foi de que ele trabalha com transporte de passageiros (Uber) e estaria aguardando uma pessoa mas, não teria nenhuma relação com o homicídio. Ele saiu do local em razão de ter ouvido os tiros, na sequência retornou.

Já o homem que realizou os disparos saiu a pé e teria sido auxiliado por um outro veículo. Porém, as imagens estão sendo analisadas pelo setor de investigação.

Igor estava na companhia da irmã no estabelecimento comercial da família, localizado na rua 20 de Setembro, Centro, em frente a UABA.

O indivíduo chegou ao local e efetuou vários disparos, foram encontrados sete projéteis de 9mm, e saiu correndo. O tempo total não teria ultrapassado 10 segundos, destacou um policial à reportagem. O autor do homicídio teria solicitado que a irmã da vítima se retirasse do ambiente.

A Brigada Militar imediatamente foi acionada e o Samu constatou o óbito. Igor tinha passagens policiais e teria saído há pouco do Presídio Estadual de Alegrete.

No bolso da calça, havia uma quantia em dinheiro e uma substância com características de cocaína, conforme ocorrência policial.