Novas terapias e exames no SUS: o que já temos e o que ainda está por vir para Alegrete

No entanto, como essas inovações chegam até o interior do país — especialmente a municípios como Alegrete? A equipe do Portal Alegrete Tudo investigou o que já está disponível à população local e o que ainda permanece como expectativa.

Entre os anúncios recentes do governo federal está a incorporação do teste molecular para detecção do HPV ao SUS. Este exame, que permite identificar o vírus antes mesmo do surgimento de alterações celulares, representa um avanço significativo na prevenção do câncer de colo do útero. A implementação inicial ocorre de forma piloto em estados como Pernambuco, com expansão prevista para 2025. Em Alegrete, no entanto, a coleta ainda é realizada por meio do tradicional exame de Papanicolau.

Outro projeto em fase inicial é o programa “Agora Tem Especialistas”, lançado pelo governo federal, que prevê o envio de unidades móveis de saúde — carretas equipadas com mamógrafos, tomógrafos, aparelhos de raio-X e até salas cirúrgicas móveis — a municípios com infraestrutura limitada. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 150 dessas unidades devem ser distribuídas pelo país. Até o momento, Alegrete aguarda confirmação sobre eventual inclusão entre os municípios contemplados.

Apesar de algumas tecnologias ainda estarem fora da realidade local, Alegrete tem registrado avanços importantes na oferta de exames e atendimentos especializados. A Santa Casa de Caridade de Alegrete ampliou sua estrutura nos últimos anos, disponibilizando serviços como ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia e exames laboratoriais por meio do SUS. Em 2024, a instituição inaugurou o Ambulatório para Gestantes de Alto Risco, reforçando os cuidados com a saúde materna.

Outro destaque positivo é a adesão do município ao Conecte SUS, plataforma que unifica o histórico de vacinação, exames e consultas médicas. A ferramenta, acessível via aplicativo, já está ativa para os moradores de Alegrete e facilita o acompanhamento da saúde dos pacientes.

Além disso, a telessaúde tem sido gradualmente adotada em algumas unidades básicas de saúde do município. Serviços como teleconsultas, emissão de laudos à distância e orientações com especialistas via videoconferência têm contribuído para desafogar as filas de espera e reduzir a necessidade de deslocamentos para centros maiores.

Enquanto a medicina avança em tecnologia, cresce também a valorização das chamadas Práticas Integrativas e Complementares (PICs), reconhecidas pelo Ministério da Saúde e oferecidas por diversos municípios do país como parte das ações de atenção básica. Entre elas estão o reiki, a meditação, a auriculoterapia, o shiatsu, as práticas corporais da medicina tradicional chinesa e também as benzeduras, profundamente enraizadas na cultura popular brasileira.

Em Alegrete, um exemplo notável de atuação nessa área é o trabalho da terapeuta integrativa Nadia Mileto, que lidera um grupo dedicado ao reiki e às benzeduras. Segundo Nadia, essas práticas não substituem o tratamento médico convencional, mas atuam como complemento, promovendo bem-estar físico, emocional e espiritual. “Muita gente chega com ansiedade, dores crônicas ou em busca de equilíbrio. O reiki ajuda a desbloquear e harmonizar a energia vital, e as benzeduras mantêm viva uma tradição ancestral que também tem valor terapêutico”, afirma.

O Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), estimula os municípios a incorporarem essas abordagens, reconhecendo sua eficácia em diversos contextos, inclusive no SUS. A oferta dessas terapias ainda é desigual pelo país, mas experiências locais como a de Alegrete mostram como iniciativas comunitárias têm suprido essa lacuna e despertado interesse crescente na população.

Enquanto alguns avanços já são visíveis, outras tecnologias permanecem fora do alcance de municípios do interior. É o caso das terapias genéticas de alto custo, utilizadas em doenças raras como a Atrofia Muscular Espinhal (AME), tratada com o medicamento Zolgensma — cujo valor ultrapassa R$ 1 milhão por dose. Embora essas terapias já tenham sido incorporadas ao SUS, sua oferta está restrita a centros de referência em grandes capitais.

Outro exemplo é a chamada medicina de precisão, baseada em testes genéticos para personalizar tratamentos. O projeto federal Genomas Brasil, lançado em 2023, pretende mapear o perfil genético de cerca de 100 mil brasileiros. Entretanto, o programa ainda se encontra em fase inicial e limitado a centros de pesquisa e hospitais universitários.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete informou que acompanha com atenção os programas nacionais e que há muitos programas na cidade.

A rede pública de saúde em Alegrete tem registrado avanços importantes na ampliação do acesso a exames e atendimentos especializados, ainda que tecnologias de ponta e terapias inovadoras estejam, por ora, restritas aos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo, práticas integrativas como o reiki e as benzeduras vêm ganhando espaço e reconhecimento, muitas vezes por meio de lideranças locais como a de Nadia Mileto. Com os novos programas federais em curso, o fortalecimento dessas abordagens complementares e o avanço da informatização, cresce a expectativa de que municípios do interior, como Alegrete, também passem a figurar entre os beneficiados por uma medicina mais moderna, humana e resolutiva.