Nove em cada dez brasileiros temem não ter dinheiro suficiente para viver após a aposentadoria

Pesquisa aponta insegurança em relação à renda na velhice; 95% dos entrevistados dizem não ter recursos suficientes para se aposentar

A aposentadoria, frequentemente associada ao descanso após décadas de trabalho, representa uma fonte de preocupação para a maioria dos brasileiros. O receio de não conseguir manter as despesas básicas, a incerteza sobre o valor do benefício previdenciário e a dificuldade de acumular reservas financeiras estão entre os fatores que alimentam a insegurança em relação ao futuro.

Levantamento realizado pela Icatu Seguros em parceria com a agência Conversion, divulgado nesta terça-feira (13), mostra que 92% dos entrevistados não acreditam que a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será suficiente para garantir estabilidade financeira. Além disso, 95% afirmam não possuir recursos suficientes para se aposentar.

A pesquisa ouviu 500 pessoas com 18 anos ou mais, de todas as regiões do país. Os resultados revelam uma preocupação que vai além do encerramento da vida profissional: como garantir renda para custear as despesas durante a velhice?

A possibilidade de não conseguir pagar as contas ou de esgotar as economias antes do fim da vida está entre os principais receios dos entrevistados.

Segundo o levantamento, 30% apontam a falta de uma reserva financeira para emergências como sua principal preocupação. Outros 24% temem que o dinheiro acumulado não seja suficiente para toda a vida, enquanto 23% receiam não conseguir arcar com as despesas cotidianas.

Os dados também indicam dificuldades para transformar a preocupação em planejamento. Entre os entrevistados que reconhecem não ter recursos suficientes para a aposentadoria, 49% ainda não começaram a se preparar ou estão apenas no início desse processo.

A previdência privada também não faz parte da estratégia de boa parte dos participantes: 62% afirmam não possuir um plano dessa modalidade.

Outro obstáculo é a falta de clareza sobre as necessidades financeiras futuras. De acordo com a pesquisa, 58% têm apenas uma estimativa aproximada de quanto precisarão receber mensalmente durante a aposentadoria, enquanto 14% não sabem calcular esse valor.

A dificuldade de se preparar financeiramente aparece também em outro levantamento, realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), em parceria com o Datafolha, e divulgado em setembro de 2026.

O estudo ouviu 1.908 pessoas e identificou uma diferença significativa entre a idade em que os trabalhadores gostariam de se aposentar e aquela em que acreditam que conseguirão deixar o mercado de trabalho.

Embora 59% dos brasileiros que trabalham desejem se aposentar até os 60 anos, apenas 28% acreditam que alcançarão esse objetivo.

A pesquisa também aponta que 11% acreditam que nunca conseguirão parar de trabalhar, enquanto 12% afirmam não ter intenção de se aposentar.

A incerteza sobre a renda previdenciária é outro aspecto relevante. Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados não sabem quanto deverão receber do INSS. Entre aqueles que pretendem depender da Previdência Social, 56% acreditam que precisarão reduzir os gastos para conseguir manter o orçamento.

Por que é difícil planejar a aposentadoria?

Os resultados apontam um descompasso entre a preocupação com a segurança financeira na velhice e as medidas adotadas para garantir renda nessa etapa da vida.

A formação de uma reserva depende de fatores individuais, mas também das condições econômicas das famílias. Gastos com moradia, alimentação, saúde, educação e pagamento de dívidas podem comprometer boa parte dos rendimentos, reduzindo a capacidade de poupança.

Para quem recebe salários próximos do necessário para cobrir as despesas mensais, reservar dinheiro para um futuro distante pode ser uma tarefa difícil. Ao mesmo tempo, a falta de planejamento aumenta a incerteza sobre como manter o padrão de vida quando a renda do trabalho deixar de existir.

A aposentadoria também exige considerar despesas que podem mudar com o avanço da idade, especialmente aquelas relacionadas à saúde e aos cuidados pessoais. Por isso, estimar o custo de vida futuro e conhecer as possibilidades de renda são etapas importantes para organizar as finanças.

Um desafio que vai além da Previdência

Os levantamentos indicam que a insegurança financeira na velhice é uma preocupação ampla entre os brasileiros. A percepção de que o benefício do INSS pode não ser suficiente, somada à dificuldade de acumular recursos próprios, ajuda a explicar por que tantos trabalhadores não se sentem preparados para a aposentadoria.

O desafio envolve tanto o planejamento individual quanto as condições econômicas que permitem — ou dificultam — a formação de uma reserva financeira ao longo da vida profissional.

Para milhões de brasileiros, portanto, a aposentadoria não representa apenas a expectativa de encerrar a rotina de trabalho. É também uma preocupação sobre a possibilidade de manter a independência financeira e pagar as despesas básicas em uma fase da vida na qual continuar trabalhando pode se tornar mais difícil.