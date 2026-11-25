O mês de novembro, marcado pela campanha Novembro Azul, foi de mobilização e conscientização sobre a saúde do homem em Alegrete. A Liga de Combate ao Câncer promoveu uma ação de incentivo à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, que teve grande adesão da comunidade.

Neste ano, a entidade recebeu a doação de 110 exames de PSA, oferecidos por dois laboratórios parceiros. O Laboratório Hormocito disponibilizou 80 exames, contemplando PSA total e livre, enquanto o Laboratório Luiz Fernandez contribuiu com outros 30 exames de PSA total.

A campanha teve uma procura expressiva e todas as fichas disponibilizadas foram preenchidas. Com isso, todos os exames previstos na ação foram realizados, demonstrando o engajamento dos homens e a importância de iniciativas que facilitam o acesso à prevenção.

A Liga também acompanha os números de atendimentos relacionados à doença na própria instituição. Em 2025, foram registrados 10 casos de câncer de próstata. Em 2026, até o momento, são sete casos. A entidade ressalta que os dados correspondem aos registros da própria Liga e não representam o total de diagnósticos no município.

A mobilização reforça a necessidade de falar sobre a saúde masculina, superar preconceitos e incentivar que os homens procurem atendimento médico e conversem com profissionais de saúde sobre os cuidados preventivos. A adesão à campanha demonstra a importância de unir informação, incentivo e acesso aos serviços de saúde para fortalecer a prevenção na comunidade alegretense.