Novembro azul: homens, hoje tem consultas médicas e testes rápidos no Parque Nehita Ramos

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde realiza mais uma edição da Saúde do Homem, das 18h às 21h.

Serão oferecidas consultas médicas, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) e teste de Covid-19.

O ônibus estará no Parque Nehyta Ramos, Avenida Eurípides Brasil Milano.

Toda a equipe de atendimento médico da unidade móvel estará à disposição dos homens.

Até o final de novembro – mês da conscientização dos homens sobre a prevenção ao Câncer de Próstata e dos cuidados com a saúde –, as equipes das unidades básicas de saúde do município realizam ações para reforçar com o público masculino a importância dos bons hábitos de saúde e frear o preconceito em relação aos exames do diagnóstico precoce da doença.