Novembro Azul mobiliza laboratórios e amplia acesso a exames de prevenção ao Câncer de próstata

Com o início de novembro, a atenção à saúde do homem ganha destaque por meio da campanha Novembro Azul, que busca conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em Alegrete, a Liga de Combate ao Câncer está mobilizada em ações de orientação e incentivo à realização de exames preventivos.

Neste ano, a entidade recebeu a doação de 110 exames de PSA, oferecidos por dois laboratórios parceiros. O Laboratório Hormocito disponibilizou 80 exames, contemplando PSA total e livre, enquanto o Laboratório Luiz Fernandez contribuiu com outros 30 exames de PSA total.

Os exames serão disponibilizados aos homens interessados em realizar a avaliação. Para ter acesso, é necessário comparecer à Liga de Combate ao Câncer de Alegrete, portando um documento de identificação, para retirar a autorização.

A mobilização também chama a atenção para a importância de conhecer o histórico familiar e manter os cuidados com a saúde. A orientação geral é que homens sem fatores de risco conversem com um profissional de saúde sobre a realização do rastreamento a partir dos 50 anos. Para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata ou homens negros, essa conversa deve ocorrer a partir dos 45 anos. Em famílias com múltiplos casos da doença, a avaliação pode começar ainda mais cedo, aos 40 anos.

A Liga também acompanha os números de atendimentos relacionados à doença na própria instituição. Em 2025, foram registrados 10 casos de câncer de próstata. Em 2026, até o momento, são sete casos. Os dados são referentes aos registros da Liga, não representando o total de diagnósticos no município.

A campanha reforça que a prevenção e a informação são fundamentais para o cuidado com a saúde masculina. A mensagem da entidade neste Novembro Azul é: “Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam”.