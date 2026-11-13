Novembro Roxo terá caminhada de conscientização sobre a prematuridade

A Unidade Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete realizará, neste sábado (14), a I Caminhada do Prematuro, atividade que integra a programação do Novembro Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre a prematuridade.

A iniciativa pretende reunir famílias, profissionais de saúde e comunidade em um momento de sensibilização e valorização da vida dos bebês prematuros, além de destacar os desafios enfrentados por essas crianças e seus familiares.

Conforme a direção da Unidade Neonatal, a caminhada busca ampliar a visibilidade sobre a prematuridade e reforçar a importância dos cuidados especializados durante o desenvolvimento dos bebês. A ação também destaca o papel fundamental das famílias, dos profissionais de saúde e da comunidade no acompanhamento e acolhimento dessas crianças.

A concentração está marcada para as 9h, no Largo do Centro Cultural. De lá, os participantes seguirão em caminhada até a Praça Getúlio Vargas.

Com o lema “Novembro Roxo – Pequenos guerreiros, grandes histórias”, a atividade convida a comunidade a participar e apoiar a causa, reforçando a importância da informação, do cuidado e da atenção à saúde dos bebês prematuros.