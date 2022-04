Novidades: Senac Alegrete inova nos seus espaços pedagógicos da escola

Depois de dois meses de reformas, o Senac Alegrete oferece novidades para os alunos. No período de férias, de janeiro a março, a escola realizou reforma na área de convivência, que agora também contará com a biblioteca aberta. Além disso, o antigo espaço da biblioteca virou a sala de idiomas do curso Buddies, um espaço colorido, multifuncional, interativo e lúdico. O Senac Alegrete implementará em 2023 o curso técnico em Enfermagem e, para isso, está na etapa de montagem das dependências para o curso.

Fundado em 6 de outubro de 1994, o Senac Alegrete atua nas áreas de Idiomas (Inglês, Francês, Italiano e Espanhol), Beleza, Gastronomia e Informática. A escola foi pioneira na realização de viagens internacionais de estudos da língua inglesa e no desenvolvimento dos cursos preparatórios para os exames internacionais pela Universidade de Cambridge, assim como todos os níveis preparatórios para o Preliminary English Test (PET), First Certificate em English (FCE), Certificate In Advanced English (CAE) e Certificate Proficiency English (CPE), tendo 100% de aprovação de seus alunos. Por esta atuação diferenciada, o Senac Alegrete é a única escola do Senac no Brasil a ser reconhecida pela Universidade de Cambridge como Centro Preparatório para os Exames Internacionais.

Entre os diferenciais da escola estão os laboratórios de Informática, Cozinha Pedagógica, salas personalizadas e futuramente o laboratório do curso Técnico em Enferfermagem que são utilizadas como laboratórios de aprendizagem para os cursos de Idiomas. Atualmente, também atende os municípios de Manoel Viana e São Francisco de Assis. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.senacrs.com.br/alegrete, pelo telefone (55) 34221069 ou WhatsApp (55) 99963.8385. O Senac Alegrete fica localizado na rua General Vitorino, 399 – Centro.