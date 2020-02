Novo coordenador da 4ª Região reúne entidades tradicionalistas e planeja o ano em Alegrete

Entidades tradicionalistas filiadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho se reuniram dia 19, no CTG Vaqueanos da Fronteira para planejamento do ano de 2020. Convidadas pelo Coordenador da 4ª Região Tradcionalista – Marco Antônio Souza Saldanha Júnior, estiveram presentes: CTG Amizade do Vasco Alves, CTG Capela Queimada, DTG Clube Juventude, DTG Emilio Zuñeda, CTG Farroupilha, CTG Honório Lemes, Grupo Nativista Ibirapuitã, CTG Nico Dorneles, CTG Osvaldo Aranha, CTG Querência Charrua, CTG Quero Quero, CTG Sentinela do Ibicuí, CTG Tradição do Rio Grande e CTG Vaqueanos da Fronteira.

Esses foram os assuntos debatidos:

Semana da Paz 2020

A Semana da Paz será realizada de 09 à 13 de março de 2020, sendo uma parceria da 4ª Região Tradicionalista, Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Fórum da Comarca de Alegrete e Câmara Municipal de Vereadores, que este ano tem como temática “A Paz começa dentro das famílias: a família na construção de uma cultura de paz, temática aprovada no 199º Encontro Regional de Tradicionalista, no CTG Osvaldo Aranha.

Foi realizada a divulgação da programação que contará com atividades nas entidades tradicionalistas, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Escolas Municipais, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Câmara Municipal de Alegrete e Fórum da Comarca de Alegrete. E foi ressaltada a importância da participação das entidades durante a programação, bem como da importância do debates da temática proposta dentro das entidades.

Piquetes Dependentes

Dentro da cultura local, todos os piquetes e afins são afiliados das entidades tradicionalistas filiadas ao MTG. Neste contexto de acordo com o coordenador Marcos Saldanha Junior foi solicitado que os Patrões da entidades filiadas tenham um maior contato assegurando que estas exerçam a finalidade de preservação e manutenção das nossas tradições, nossos usos e costumes, bem como cumpram o previsto na Carta de Princípios do MTG.

Também foi solicitado que as entidades filiadas apresentem até o dia 28 de março, a relação atualizada dos piquetes afiliados.

Festejos Farroupilha.



Com objetivos de organização e planejamento foram levantados os pontos positivos e os negativos das atividades dos Festejos Farroupilha, bem como uma ênfase na programação do período da Semana Farroupilha (13 à 20 de setembro).

As entidades tiveram a oportunidade de se manifestar trazendo suas opiniões e experiências.

-Como sabedores que este período é um ápice de visitações e circulação de turistas, precisamos que as entidades estejam preparadas para realizar esta recepção, da mesma forma o comércio e a rede hoteleira, e para isso necessitamos fazer um planejamento e ter uma maior integração entre os envolvidos”, colocou.

Disse, ainda, que além disso, a maioria das entidades tradicionalistas manifestaram o apoio à permanência de Cleo Severo Trindade, como Coordenador dos Festejos Farroupilha.

O Coordenador da 4ª RT se comprometeu com as entidades tradicionalistas em encaminhar todos os aspectos debatidos sobre Festejos Farroupilha ao Poder Executivo para uma melhor execução e desenvolvimento das atividades.

Cartões Tradicionalistas

O Cartão de Identidade Tradicionalista – CIT foi criado no ano de 2003, com a finalidade de organizar e fortalecer o quadro de associados das entidades tradicionalistas, vinculando o seu portador a uma única entidade quando da representação em rodeios, torneios, competições artísticas, entre outras.

O CIT é encaminhado através das entidades tradicionalistas às coordenadorias regionais a quem cabe alimentar o banco de dados do sistema (preencher uma planilha) e encaminhar à Fundação Cultural Gaúcha-MTG que providencia a confecção do cartão.

O Coordenador da 4ª RT ressaltou a importância de todos os tradicionalistas terem o Cartão valido para poderem participar das diversas atividades propostas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Convite Tchêncontro Regional da Juventude Gaúcha e Sarau Regional de Prendas

No dia 28 de março de 2020, a partir das 08 horas será realizado o XXVIII Tchêncontro Regional da Juventude Gaúcha, com a temática “MTG, Sustentabilidade e as Novas Gerações” onde as entidades da 4ª RT estarão apresentando trabalhados sobre suas histórias. E a noite, a partir das 22 horas será realizado o XVII Sarau Regional de Prendas, ambas as atividades serão realizadas no Grupo Nativista Ibirapuitã.