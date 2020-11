Novo Decreto altera normas em segmentos comerciais; confira

Na tarde desta terça-feira(24), um novo Decreto estabeleceu algumas alterações em alguns segmentos comerciais, em Alegrete.

Devido à ascensão nos casos positivos do novo coronavírus, desde a tarde de ontem(23), a Região 03 que Alegrete pertence ficou oficialmente na bandeira vermelha de acordo com o sistema de distanciamento controlado do Governo do Estado.

Esse novo decreto explica com mais detalhamento como vão funcionar alguns serviços. Desde maio, o Rio Grande do Sul adotou o sistema de distanciamento social controlado. Conforme o grau de risco, cada região recebe uma bandeira nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta.

