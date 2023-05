Novo General da 2 Brigada de Cavalaria Mecanizada visita o 6°RCB

No dia 24 de maio, o Regimento recebeu a primeira visita oficial do novo Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, conhecido como “Brigada Charrua”, o Gen Bda Rovian Alexandre Janjar. A visita foi marcada por cerimônias tradicionais e encontros estratégicos com os militares e autoridades locais.

A chegada do General Janjar ao Regimento foi acompanhada pela tradicional escolta “HipAço”, que combina cavalos e blindados, culminando com a recepção no portão das armas pela Guarda Charrua. Em seguida, o Regimento realizou uma formação vibrante, na qual participou a FT Charrua, unidade em preparação para o Exercício Combinado ARANDU.

Durante sua visita, o Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada teve a oportunidade de conhecer as instalações do 6º RCB, a fim de se familiarizar com os recursos e necessidades da unidade. O Regimento é reconhecido como o “Punho de Aço” da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, desempenhando um papel fundamental na defesa e proteção da região.

Além disso, o General Janjar realizou uma palestra para todos os Oficiais e Sargentos da Guarnição Militar de Alegrete. Esse momento foi importante para que o novo comandante se apresentasse aos seus comandados na Guarnição, compartilhando sua visão e expectativas para o futuro.

Para encerrar a visita, foi organizado um almoço com os Oficiais, Subtenentes e Sargentos do 6º RCB. O evento contornou a presença do poder público local e das principais autoridades do município, demonstrando a importância e o prestígio do Regimento dentro da comunidade.

A visita do General Janjar ao 6º RCB fortaleceu os laços entre a liderança da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e a unidade em Alegrete. Foi uma oportunidade para alinhar estratégias, conhecer as demandas do Regimento e estabelecer uma relação de confiança e colaboração mútua. O encontro reafirmou o compromisso das Forças Armadas com a segurança e defesa do país, bem como a valorização dos militares que compõem a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.