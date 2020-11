Novo livro da escritora britânica J.K. Rowling tem ilustrações de crianças do Rio Grande do Sul

As ilustrações de três crianças do Rio Grande do Sul estão eternizadas nas páginas do novo livro da escritora britânica J.K. Rowling, autora de Harry Potter. ‘O Ickabog’ foi lançado mundialmente nesta terça-feira (10).

Os pequenos Maria Clara Bandeira Verschoore Burlamaque, Theo Maieski Rodrigues e Gabriel van Zeeland de Souza foram escolhidos em um concurso promovido pela editora da obra e fazem parte da publicação na versão brasileira.

Moradora de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Maria Clara, de 10 anos, se sente realizando um sonho.

“Fiquei muito feliz. Por mais que eu tivesse muita confiança em mim, também tem a questão de milhares e milhares de crianças participando. Ela é uma das minhas autoras favoritas”, conta.

O concurso uniu duas paixões da menina: arte e literatura. Entre as referências de Maria Clara estão Tarsila do Amaral e Frida Kahlo, e, desde o início do ano ela já leu mais de 60 livros, entre eles, todos da saga Harry Potter.

Maria Clara leu cerca de 60 livros desde o início do ano — Foto: Arquivo Pessoal

‘O Ickabog’ é o primeiro livro de J.K. Rowling para o público infantil desde a história do bruxo órfão que ficou conhecido mundialmente. A nova obra foi publicada primeiro na internet, para que as famílias pudessem se entreter durante o isolamento social causado pela pandemia.

A publicação do livro em papel gerou um concurso com a editora brasileira para que crianças de diversos estados pudessem ilustrar as páginas. Os capítulos virtuais foram enviados aos inscritos no concurso, e os pequenos podiam escolher um personagem ou um momento para ilustrar, concorrendo, então, fazer parte da obra impressa.

“Eu achei dois personagens muito interessantes, a Mãe Ranzinza e o Rei Fred. No concurso, foi escolhida a Mãe Ranzinza. Eu usei tons mais escuros, ela tem uma expressão mais rabugenta, uma verruga no nariz e os cabelos são compridos, cinzas e secos”, detalha Theo Maieski Rodrigues, de 12 anos, morador de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Theo Maieski Rodrigues enviou dois desenhos ao concurso e foi selecionado com a personagem ‘Mãe Ranzinza’ — Foto: Arquivo Pessoal

Também fã da autora por conta da saga Harry Potter, o morador de Porto Alegre, Gabriel van Zeeland de Souza, de 12 anos, ficou feliz em participar, e principalmente com a ilustração que foi escolhida.

“Eu mandei dois desenhos, e um foi escolhido. O que foi escolhido, é o que eu achei que era o melhor mesmo. Gostei porque eu consegui colocar tudo o que eles pediram, e ainda mais. Coisas que eles falavam no capítulo, combinou bastante”, conta Gabriel.

Apaixonado por mangás, quadrinhos populares no Japão, Gabriel se inspira nesse estilo de desenho para criar suas produções.

Gabriel van Zeeland de Souza, de Porto Alegre, é fã de Harry Potter e Naruto — Foto: Arquivo Pessoal

Sobre o livro

O reino da Cornucópia já foi o mais feliz do mundo. Tinha muito ouro, um rei com os melhores bigodes que você poderia imaginar, e açougueiros, padeiros e queijeiros cujas comidas deliciosas faziam uma pessoa dançar de prazer. Tudo parecia perfeito, mas nos pântanos enevoados ao norte, segundo a lenda, vivia o monstruoso Ickabog. Qualquer pessoa sensata sabia que o Ickabog era apenas um mito para assustar as crianças e fazê-las se comportar. Mas quando esse mito ganha vida própria, lançando uma sombra sobre o reino, duas crianças – os melhores amigos Bert e Daisy – embarcam em uma grande aventura para desvendar a verdade, descobrir onde está o verdadeiro monstro e trazer a esperança e a felicidade de volta para Cornucópia.