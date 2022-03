Novo modelo de Carnaval encerrou com um bom público

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A última noite de Carnaval em Alegrete levou um bom público ao evento denominado Descida dos Blocos.

A programação que estava programada para acontecer durante quatro noites, teve uma edição cancelada por descumprimento de algumas normas do protocolo sanitário exigido, o que foi sanado e, desta forma os foliões puderam aproveitar a festa ao ar livre na rua Venâncio Aires.

De acordo com uma das idealizadoras e responsáveis pela programação, o evento não teve nenhuma relação com a Prefeitura Municipal, foi realizado pela May Produtora.

Nas três noites, os foliões puderam se divertir através de um DJ e posteriormente com a banda Hemerson Mendonça.

O evento passou pela aprovação do Comitê da AMFRO e teve o público limitado em 500 pessoas. Também não foi permitida a entrada de crianças menores de 13 anos e, com essa idade somente com a presença de responsáveis, já entre 14 e 18 era necessário autorização dos pais.

Maysa Moreira disse que foram meses trabalhando para que o evento pudesse ser realizado e, há anos promove a Descida dos Blocos que, nesta edição devido aos cuidados em razão da pandemia, não teve a concentração na Praça Nova, foi direto na Rua Venâncio Aires. As três noites marcaram a retomada da festa popular depois de dois anos sem eventos em razão da Covid-19.

Veja algumas imagens dos foliões.