Novo prendado do CFTG Farroupilha toma posse para a gestão 2026-2027

O momento reuniu integrantes da patronagem, coordenação cultural, familiares, prendas e peões, em uma noite marcada pela emoção, pela celebração da tradição gaúcha e pela renovação do compromisso com a cultura e o tradicionalismo.

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Durante a cerimônia, o patrão Giovane Morais destacou a importância de incentivar as novas gerações no tradicionalismo, exaltou a tradição e parabenizou a nova gestão. Bianca de Souza, que integrou o prendado da gestão anterior como 2ª Prenda Juvenil, falou em nome dos representantes que encerravam seu ciclo. Em sua manifestação, destacou a trajetória vivenciada ao longo da gestão e desejou sucesso aos novos integrantes, ressaltando a importância de representar a entidade e manter vivos os valores do tradicionalismo.

A passagem do prendado simboliza não apenas a renovação dos representantes do CFTG Farroupilha, mas também a continuidade do trabalho desenvolvido pela entidade na valorização da cultura gaúcha, especialmente entre as novas gerações.

Conheça o novo prendado

A gestão 2026-2027 passa a contar com representantes de diferentes categorias, reunindo crianças, jovens e adultos que terão a missão de representar o CFTG Farroupilha em atividades culturais, encontros tradicionalistas e demais eventos ao longo do próximo período.

Integram o novo prendado:

Gestão 2026/2027

Prendinha Dente de Leite: Catarina Dornelles de Almeida Marques

Piazinho: Fernando dos Santos Faraco

1ª Prenda Pré-Mirim: Ayla Soares do Nascimento

2ª Prenda Pré-Mirim: Valentina Bianchi Soares

1º Piazito: Cícero Guerra de Bairros

2º Piazito: Gustavo Ferreira Roggia

1ª Prenda Mirim: Gabriélly dos Santos Pujol

2ª Prenda Mirim: Alice Dorneles Jacques Corrêa

1º Piá: Caíque Gomes Dorneles

2º Piá: Lucas Dichete Alves de Camargo

1ª Prenda Juvenil: Bianca Rodrigues de Souza

2ª Prenda Juvenil: Débora Almeida Farias da Silva

1º Guri: Henry Serpa Petri

1ª Prenda: Sofia da Silveira Wesp Pereira Correia

2ª Prenda: Milena de Menezes Gomes

1º Peão: Estêvão Lamberti dos Santos

Prenda Xirú: Mára Rozane Soriano dos Santos Trindade

Peão Xirú: Silvio Eroni de Almeida Trindade

Com a posse, os novos integrantes assumem oficialmente a responsabilidade de representar o CFTG Farroupilha, levando consigo o compromisso de preservar e divulgar as tradições, os costumes e os valores que fazem parte da identidade do movimento tradicionalista gaúcho.

Tradição também à mesa

Depois da solenidade, a confraternização entre prendas, peões, familiares e integrantes da entidade teve um sabor especial. O jantar servido para marcar a posse foi o tradicional arroz de gringo, prato que encerrou a noite de celebração e selou, à mesa, o início de uma nova caminhada para o prendado.

Entre abraços, registros fotográficos e momentos de confraternização, a noite de posse reforçou o espírito de união que acompanha o trabalho tradicionalista. Agora, com a nova gestão oficialmente empossada, o CFTG Farroupilha inicia mais um ciclo de atividades, tendo no novo prendado representantes comprometidos com a continuidade da tradição e com a construção de novas histórias dentro da entidade.

Fotos: CFTG