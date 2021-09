Novo vírus com potencial pandêmico mata menino de 12 anos na Índia

Share on Email

O vírus Nipah está se espalhando no estado de Kerala, no sul da Índia e preocupando a todos. O vírus não está nada relacionado à nova Corona (SARS-CoV-2), porém já matou um jovem de apenas 14 anos.

O garoto ficou internado por sete dias com febre alta e sua condição piorou tanto que os médicos suspeitaram de inflamação no cérebro (encefalite). Porém, o Instituto Nacional de Virologia da Índia fez um exame de sangue e confirmou que se tratava de infecção por Nipah. Infelizmente o menino, de apenas 12 anos, morreu no domingo passado (dia 5).

Segundo Veena George, Ministra de Saúde de Kerala, 188 pessoas entraram em contato com o garoto e 20 foram consideradas em contato de alto risco (família e amigos). Da porção de alto risco, algumas já estão hospitalizadas e o restante em quarentena. Dos trabalhadores do hospital, dois já apresentaram os sintomas causados pelo vírus e estão internados. A emissora americana, CBS News, também comentou que autoridades isolaram um raio de três quilômetros da casa do menino, e estão examinando todos na vizinhança.

A primeira aparição foi em 1999 na Malásia e, assim como o Coronavírus, é uma doença transmitida do morcego (gênero Rhinolophus) para humanos. Os sintomas começam a surgir de 3 a 14 dias, como:

· Dor muscular;

· Inchaço do cérebro;

· Desorientação;

· Náuseas;

· Febre;

· Dor de cabeça;

· Diminuição das funções mentais, que pode evoluir para o coma em 24 às 48h.

Até o momento não há cura ou vacina para o vírus, os infectados recebem apenas cuidados médicos e indicação de medidas de suporte, como repouso, hidratação, realização de ventilação mecânica ou tratamento sintomático. Com grande potencial endêmico o vírus encontra-se na lista de prioridades da Organização Mundial de Saúde para a identificação de medicamentos que podem ser utilizados no tratamento

da doença e desenvolvimento de vacinas. A OMS declarou que a taxa de mortalidade desse vírus é de 75% dos infectados, bem maior que o Covid que tem taxa de 2%.

Por: Geovanna Valério Lipa