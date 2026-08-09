Novos casos de cura renovam esperança e reforçam que fim do HIV pode estar mais próximo da ciência

A ciência acaba de dar mais um passo importante na luta contra o HIV. A confirmação de dois novos casos de cura da infecção, apresentada durante a Conferência Internacional sobre AIDS, realizada no Rio de Janeiro, reacendeu a expectativa da comunidade científica e trouxe uma nova perspectiva para um dos maiores desafios da medicina moderna.

Com os novos registros, o número de pessoas oficialmente consideradas curadas do HIV chega a 13 em todo o mundo. Embora ainda sejam casos extremamente raros e obtidos por meio de tratamentos complexos, os resultados ajudam os pesquisadores a compreender os mecanismos que podem levar, no futuro, ao desenvolvimento de uma cura definitiva para milhões de pessoas.

Entenda por que esses casos são tão importantes

Os dois pacientes alcançaram a cura após serem submetidos a transplantes de medula óssea para tratar um câncer hematológico, e não propriamente o HIV.

O diferencial está no fato de que os doadores possuíam uma mutação genética rara, conhecida como CCR5-delta32, que impede que o vírus utilize uma das principais “portas de entrada” para infectar as células do sistema imunológico.

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Após o transplante, o sistema imunológico dos pacientes foi reconstruído com células resistentes ao HIV. Com o passar do tempo, eles interromperam o tratamento antirretroviral e permaneceram sem qualquer sinal detectável da presença do vírus no organismo.

É justamente essa ausência prolongada do vírus, sem necessidade de medicamentos, que caracteriza a chamada cura funcional ou esterilizante, dependendo do caso.

Tratamento não pode ser aplicado na maioria dos pacientes

Apesar do avanço, os especialistas fazem questão de ressaltar que o procedimento não representa, neste momento, uma solução para a população em geral.

O transplante de medula óssea é uma terapia extremamente agressiva, indicada apenas para pacientes que também apresentam doenças graves, como leucemias e linfomas. Além disso, encontrar um doador compatível que possua a rara mutação genética é uma tarefa bastante difícil.

Por isso, nenhum pesquisador defende que pessoas vivendo apenas com HIV sejam submetidas a esse procedimento.

Na prática, esses casos funcionam como uma “prova de conceito”: demonstram que eliminar completamente o vírus do organismo é biologicamente possível.

Brasil participa da corrida pela cura

Enquanto os transplantes continuam sendo uma estratégia restrita a situações muito específicas, pesquisadores brasileiros trabalham em caminhos que possam beneficiar um número muito maior de pessoas.

Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), estudos investigam combinações de medicamentos capazes de reproduzir os efeitos observados nos pacientes curados, mas sem a necessidade de transplante.

As pesquisas procuram atacar o HIV em diferentes frentes ao mesmo tempo:

eliminar os reservatórios onde o vírus permanece “escondido”;

impedir que ele infecte novas células;

estimular o sistema imunológico a localizar e destruir partículas virais remanescentes.

Entre os estudos brasileiros está o caso conhecido internacionalmente como “paciente de São Paulo”, que permaneceu durante mais de um ano sem sinais detectáveis de replicação viral após receber um tratamento exclusivamente medicamentoso.

Embora ainda não seja considerado oficialmente curado, o caso despertou grande interesse da comunidade científica por indicar que talvez seja possível alcançar resultados semelhantes sem recorrer ao transplante de medula.

Nova geração de medicamentos muda a vida dos pacientes

Enquanto a cura definitiva continua sendo pesquisada, outra revolução já começa a transformar o tratamento da infecção.

Uma nova geração de medicamentos de longa duração promete reduzir drasticamente a necessidade do uso diário de comprimidos.

Entre os destaques está o Lenacapavir, medicamento administrado apenas duas vezes por ano por meio de aplicação injetável. O fármaco tem demonstrado elevada eficácia tanto no tratamento quanto na prevenção da infecção em grupos específicos.

Outro medicamento que avança rapidamente é o Cabotegravir, aplicado a cada dois meses. O Ministério da Saúde já trabalha para ampliar sua utilização no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na prevenção do HIV por meio da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

A expectativa é que essas tecnologias aumentem a adesão ao tratamento e reduzam ainda mais a transmissão do vírus.

Produção nacional pode ampliar acesso

Outro avanço destacado durante o encontro científico é a parceria firmada entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica MSD para a produção nacional do antiviral alimatravir.

O medicamento, de administração mensal, poderá representar mais uma alternativa para substituir o tratamento diário em determinados pacientes, tornando a terapia mais simples e confortável.

Além de facilitar a rotina das pessoas vivendo com HIV, a produção no Brasil poderá reduzir custos e ampliar o acesso ao tratamento.

HIV ainda representa grande desafio mundial

Apesar dos avanços científicos, o HIV continua sendo um importante problema de saúde pública.

Estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas vivam atualmente com o vírus em todo o mundo.

Desde o início da epidemia, mais de 92 milhões de pessoas foram infectadas, enquanto aproximadamente 44 milhões morreram em decorrência da AIDS ou de doenças associadas.

No Brasil, os dados mais recentes apontam cerca de 39 mil novos diagnósticos registrados em 2024, número superior ao observado uma década atrás.

Outro dado que preocupa especialistas é que entre 30% e 35% dos pacientes ainda descobrem a infecção apenas quando a doença já se encontra em estágio avançado, reforçando a importância da testagem periódica e do diagnóstico precoce.

Tratamento permite vida praticamente normal

Embora a cura definitiva ainda esteja em desenvolvimento, os avanços obtidos nas últimas décadas mudaram completamente o prognóstico da doença.

Hoje, pessoas diagnosticadas precocemente e que seguem corretamente o tratamento antirretroviral podem apresentar expectativa de vida semelhante à da população geral.

Além disso, quando a carga viral permanece indetectável graças ao tratamento, o paciente também deixa de transmitir o vírus por via sexual — conceito conhecido internacionalmente como Indetectável = Intransmissível (I=I), considerado um dos maiores avanços da saúde pública nos últimos anos.

Esperança baseada na ciência

Os novos casos de cura representam mais do que um feito isolado. Eles confirmam que eliminar completamente o HIV do organismo humano é possível e oferecem pistas fundamentais para o desenvolvimento de terapias mais simples, seguras e acessíveis.

Embora ainda não exista uma cura disponível para a população em geral, pesquisadores afirmam que a velocidade dos avanços científicos observados na última década alimenta um otimismo crescente.

O desafio agora é transformar descobertas obtidas em situações extremamente específicas em tratamentos capazes de beneficiar milhões de pessoas ao redor do mundo.

Até que isso aconteça, especialistas reforçam que a prevenção, a testagem regular, o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento continuam sendo as ferramentas mais eficazes para controlar a epidemia e garantir qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV.