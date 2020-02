Novos Conselheiros Tutelares focam no fortalecimento dos vínculos familiares

Com dois meses de trabalho, os cinco novos conselheiros tutelares tem muito trabalho em Alegrete.

O presidente do Conselho, Emir Lemes, diz que nestes dois primeiros meses é grande o atendimento de casos de vínculos familiares que é quando os casais se separam e passam a ter problemas pela guarda dos filhos.

– As pessoas não entendem que devem praticar a guarda compartilhada independente do que aconteceu, porque neste meio de desentendimentos e problemas, quem sofre é a criança, coloca Emir . Ele diz que os conselheiros têm conseguido fazer a conciliação com muita conversa e quando não conseguem buscam a Defensoria Pública ou Promotoria de Justiça. “Outro problema é quanto ao pagamento de pensões. Eles recebem muitas reclamações e encaminham esta questão, já que o dinheiro serve, em grande parte, para prover o alimento das crianças”, explica.

O Conselho também tem recebido inúmeras reclamações e pedidos de material escolar e alimentos a crianças e adolescentes. O presidente do Conselho diz que a necessidade de alimentos é muito grande em famílias em vulnerabilidade aqui em Alegrete. -Temos nos deparado com situações bem difíceis, acrescenta.