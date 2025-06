Novos eleitores que encaminharam título on-line precisam comparecer presencialmente ao cartório eleitoral

Share on Email

A 005ª Zona Eleitoral de Alegrete alerta eleitores e eleitoras, bem como os alistandos e alistandas — pessoas que estão solicitando seu primeiro título de eleitor — sobre a obrigatoriedade de comparecimento presencial ao cartório eleitoral para a finalização do atendimento solicitado por meio do portal JE Digital.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os requerimentos realizados pela plataforma digital que apresentarem pendência de coleta biométrica (foto, impressões digitais e assinatura) terão validade de apenas 30 dias a partir da data da solicitação. Após esse período, se não houver o comparecimento presencial ao cartório para a complementação do procedimento, o requerimento será automaticamente excluído do sistema.

A coleta biométrica é uma etapa indispensável para a efetivação do cadastro eleitoral, especialmente para novos eleitores. Além disso, essa exigência também se aplica a eleitores que realizaram alterações no título ou solicitaram transferência de domicílio eleitoral, mas que ainda não passaram pelo procedimento biométrico obrigatório.

A recomendação do cartório é de que os solicitantes fiquem atentos ao prazo e não deixem para os últimos dias, evitando assim o cancelamento automático do requerimento e a necessidade de reinício do processo.

Atendimento presencial

Para completar o atendimento, os interessados devem se dirigir ao Cartório da 005ª Zona Eleitoral, localizado na Rua Luiz de Freitas, nº 206 (ao lado do CFC). O local funciona em horário comercial e disponibiliza os seguintes canais para contato e esclarecimento de dúvidas:

(55) 99978-7448

(55) 99978-0084

(51) 3294-8005