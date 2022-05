Novos ônibus da Fronteira Oeste começam a operar nesta semana

No domingo(1°), Dia do Trabalhador, a empresa Fronteira Oeste Transportes Urbanos apresentou ao Executivo, Legislativo e comunidade os novos ônibus que serão colocados em circulação nesta próxima semana. São ônibus zero Km, com ar condicionado, acessibilidade e seminovos também com acessibilidade.

A Empresa tem 27 funcionários motoristas, 23 cobradores e mais 15 no geral, perfazendo 75 servidores. Já a frota chega a 21 ônibus, todos com acessibilidade.

Os novos têm ar condicionado, proporcionando mais conforto aos usuários. Atualmente, a empresa está operando em 15 linhas, e em breve, passará para 18 linhas. Os carros novos, todos completos serão os primeiros com ar-condicionado na história do transporte coletivo no Município. São dois zero e quatro seminovos.

A apresentação ocorreu no CTG Aconchego do Caranchos e contou com a presença do diretor – presidente da empresa, Rodrigo Perini e a gerente geral Ana Vezarro, assim como, prefeito Márcio Amaral, vice prefeito Jesse Trindade Santos, representante da Câmara Municipal vereador Bispo Ênio Bastos, delegado regional Valeriano Garcia Neto, outras autoridades e usuários.

O prefeito Márcio Amaral, lembrou quão difícil foram as tratativas para que a empresa viesse para a cidade, mas que ela acreditou em Alegrete.

Já o diretor presidente Rodrigo Perini, disse do orgulho de sua empresa servir a comunidade alegretense e dos propósitos de prestar sempre um melhor serviço à população usuária.

Imagens Alair e Alice Almeida