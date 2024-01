Número de acidentes de trabalho com mortes são assustadores nas últimas semanas em Alegrete e região

Share on Email

De acordo com os dados fornecidos pelo Cerest Oeste, por meio do fiscal VISAT Marcos Vieira, em dezembro do ano passado foram registrados dois casos, e nos primeiros dias deste ano, já somam quatro ocorrências.

Em Uruguaiana, Paulo Busnello, um trabalhador, perdeu a vida em dezembro de 2023 ao cair com um trator dentro de uma barragem, resultando em afogamento. Já em Alegrete, Everson Luiz Olart da Silveira, conhecido como Sapo, de 40 anos, também não resistiu a um choque elétrico enquanto trabalhava em uma lavagem de carros em 20 de dezembro do mesmo ano.

O início deste ano trouxe consigo tragédias adicionais. Em Maçambará, um trabalhador perdeu a vida em um silo ao cair em um fosso contendo gás. Na segunda-feira (15), Adilson Primor Ribeiro, de 27 anos, natural de Santiago, faleceu ao cair em um túnel em um silo, enquanto realizava a troca de um produto. O local continha gás tóxico, e apesar dos esforços de seus colegas para retirá-lo, a vítima não resistiu. As autoridades locais, incluindo SAMU, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, atenderam à ocorrência.

Em Manoel Viana, no dia 16 de janeiro, o assisense Apolinário Veiga, de 40 anos, perdeu a vida após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em uma propriedade rural. E, neste dia 18, dois trabalhadores santanenses, Eberson Maidana Chaves, de 40 anos e Valdoir Rodrigues Quintana, de 42 anos, faleceram ao serem atropelados por um caminhão enquanto realizavam suas atividades no trecho da BR 158 em Santana do Livramento.

Segundo informações, seis colaboradores da empresa ICCILA estavam no local trabalhando, quando o condutor de uma carreta acabou subindo no trevo e atropelando os homens, um deles não ficou ferido.

A série de acidentes de trabalho fatais destaca a necessidade urgente de avaliações de segurança e medidas preventivas nas atividades laborais na região. O Cerest Oeste e autoridades locais estão conduzindo investigações para entender as circunstâncias desses trágicos eventos, buscando formas de mitigar os riscos e preservar a segurança dos trabalhadores.

O Cerest Oeste presta assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho; realiza promoção, proteção, recuperação da saúde dos trabalhadores; investiga as condições do ambiente de trabalho utilizando dados epidemiológicos em conjunto com a Vigilância Sanitária.