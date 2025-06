Número de fumantes aumenta no Brasil, aponta pesquisa do INCA

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) apresentou na última quarta-feira dados de um estudo sobre os impactos da indústria do tabaco na saúde pública. Segundo as informações apresentadas, há um aumento relativo no número total de fumantes adultos no Brasil em 2024. O índice chega a 25%.

“É uma situação costumeira na sociedade atual, nos jovens, e em 2023 já havia um leve aumento, e agora na média geral a gente observa este aumento. É urgente que a gente intervenha com ações para que se evite fumar. E são iniciativas que devem ser feitas principalmente junto aos jovens”, diz nota da entidade relatando os número do ano passado.

há um aumento relativo é maior entre as mulheres, 36%, enquanto nos homens o índice chegou a 18%. Isso representa um retrocesso de dez anos na série histórica, considerando que a prevalência de fumantes em 2024 atingiu 13,8% enquanto em 2014 era de 12,8%.

No que diz respeito ao cigarro eletrônico, há um aumento relativo em adultos de 24%. O aumento das mulheres é de 54%, enquanto os homens apresentaram uma redução, de 14%. A reportagem do PAT entrou em contato com uma tabacaria e buscou entender a veracidade e o por que do aumento do consumo do cigarro no Brasil.

Uma empresária dona de uma empresa de tabaco, destacou que cada vez mais as pessoas estão buscando refúgio em artigos que aliviem o stress e, infelizmente, o cigarro é um produto que acaba por despertar essa sensação nas pessoas.

“Nós vendemos muito aqui na tabacaria, trabalhadores, homens, mulheres o público em geral, consome muito cigarro e agora no inverno, muitos usam como forma de se esquenta e acaba por aumentar ainda mais o consumo, sabemos que faz mal, mas o pessoal gosta”, completou.

Num estabelecimento de conveniência de Alegrete, o gestor ressaltou que o produto é o mais vendido no local.”Pra ti ter uma noção, vendemos mais cigarro do que água, refrigerante e outras coisas e nosso maior público, são os militares”, enfatizou.