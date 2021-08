Número diferente, mas com foto de familiar; a nova estratégia dos golpistas

Segundo informações da vítima, ela estava na empresa quando passou a receber mensagem pelo whatsApp de um número diferente, entretanto, com a foto no perfil do seu pai, dono do estabelecimento comercial. O estelionatário solicitou que a jovem realizasse quatro depósitos de 2 mil reais, para a conta em nome de um homem, alegando que seria para pagamento de faturas.

Um jovem de 22 anos foi alvo do golpe do nudes

O golpista enviou as mensagens para o número comercial da empresa(whatsApp), pensando estar falando com um funcionário. No mesmo instante, a filha do empresário percebeu se tratar de um golpe, pois ela estava com o celular e ligou para o pai. O homem que estava em uma reunião confirmou que não havia solicitado nenhuma transferência. A jovem procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete e repassou todos os dados que recebeu do estelionatário.