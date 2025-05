Números da enchente: Ibirapuitã continua subindo e mais famílias ficam desabrigadas

Share on Email

De acordo com informações oficiais, o município registra até o momento 57 famílias desabrigadas, totalizando 191 pessoas. Outras 87 famílias, somando 346 pessoas, estão desalojadas.

As pessoas que não puderam permanecer em suas residências estão sendo acolhidas em cinco locais preparados pela Defesa Civil: Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação e a unidade do SAIA.

Entre os serviços realizados estão o monitoramento contínuo do nível do rio, a retirada de famílias das áreas atingidas e o acolhimento nos abrigos.

A Defesa Civil de Alegrete solicita que a população e os meios de comunicação divulguem os números de contato para atendimento emergencial:

📞 (55) 3120-1065

📞 (55) 99158-9544

📞 (55) 99956-6385