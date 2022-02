Números da vacinação infantil de Alegrete estão acima da média do Estado

Share on Email

A imunização infantil na faixa etária de 5 a 11 anos iniciou no dia 19 de janeiro com 330 doses, para grupo prioritário (comorbidades e quilombos). Dois dias depois, a vacinação foi ampliada para o público sem comorbidades e, desde então, conforme a entrega das remessas, o Município segue a campanha de imunização infantil, além dos demais grupos, contemplando todas as categorias disponíveis.

De acordo com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, Alegrete está 6 pontos percentuais a mais que o Estado em relação à vacinação. Até o momento, o Estado vacinou 8%.

Isso levando em consideração as 6 mil crianças do grupo, o Município tem 842 vacinadas.

Pelo levantamento, a Prefeitura Municipal de Alegrete vai vacinar 6.028 crianças. Destas, 4.370 de 5 a 9 anos e 1.658 de 10 a 11 anos. Na região da 10ª CRS, serão 42.521 crianças.

O esquema vacinal é composto por duas doses da vacina Pfizer destinada ao grupo infantil, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre as doses.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael, destaca que a vacinação não é obrigatória, mas consiste em um direito das crianças e das famílias. “A vacina da Pfizer vem sendo utilizada no mundo há dois meses em mais de 40 países, com mais de 8 milhões de doses aplicadas somente nos Estados Unidos, sem registro de eventos adversos importantes. Além disso, o risco de ter complicação com a Covid-19 é muito maior que a chance de algum efeito adverso importante”, frisa.

Neste dia 9, ocorreu a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com comorbidades, exceto imunossuprimidos, assim como, de crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades, em todas as UBSs com salas de vacinação.