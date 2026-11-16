“Números de violência doméstica contra mulher não param de crescer em Alegrete,” alerta Promotora Criminal

“Cincos anos atrás, fazíamos um dia por mês de audiências judiciais de violência doméstica. Agora, chegamos a fazer dois dias por semana só de violência doméstica, por vezes 25 audiências por dia. São cerca de 300 casos por mês que passam pelo Ministério Público e Judiciário, enfatiza Promotora Criminal de Alegrete, Rochelhe Jelineck.

Aumentaram não só os registros, mas o próprio número de casos. E isso, segundo a Promotora acontece porque as mulheres passaram a recusar relacionamentos, relações sexuais, ordens, controle, deixando de ocupar posições de submissão e com isso contrariando expectativas masculinas de posse e controle. Os homens não aceitam o ‘não’, atesta.

Ela diz que o poder patriarcal dos homens passou a ser questionado e os homens não aceitam essa “perda de parcela de mando. Durante muito tempo o controle masculino funcionava sem a necessidade de agressão.

“Atualmente a violencia tem aumentado não porque o homem manda. Ela explode quando o homem percebe que não consegue mandar mais”.

É lamentável mas é real que para o homem a mulher nunca é apenas uma ‘companheira’ de vida, ela é uma prova pública do seu comando porque considera que a mulher era ‘dele’ e ponto, salienta Dra Rochele. Ela lembra que se uma mulher diz não a esse comando, o homem explode a violência porque acha que perde a validação masculina. E na verdade coloca que estamos num momento da sociedade que as mulheres passaram a dizer mais “nãos”, algo que não acontecia no tempo das nossas avós.

Violência não e só agressão física

Em primeiro lugar informa a Promotora que as mulheres passaram a ter mais conhecimento sobre o que é violência doméstica, que não é só agressão física. A violência de gênero começa com as ofensas, humilhações, mentiras, desvalorização, intimidação, ameaças, controle, pegar no pescoço, empurrar, quebrar o celular. Esses são os primeiros sinais, e a violência vai escalando até a violência física. E isso fez com que ao reagir contra qualquer um tipo de violência haja a reação masculina. E com este novo o comportamento das mulheres aumentaram os números de registros de ocorrências policiais, porque as elas estão tomando consciência e denunciando.

Aumentaram não só os registros, mas o próprio número de casos, esclarece a Promotora. E isso acontece porque as mulheres passaram a recusar relacionamentos, relações sexuais, ordens, controle, deixando de ocupar posições de submissão e com isso contrariando expectativas masculinas de posse e controle. Os homens não aceitam o ‘não’.



O poder patriarcal dos homens passou a ser questionado e os homens não aceitam essa “perda de parcela de mando”. Aumentaram não só os registros, mas o próprio número de casos.

E isso acontece porque as mulheres passaram a recusar relacionamentos, relações sexuais, ordens, controle, deixando de ocupar posições de submissão e com isso contrariando expectativas masculinas de posse e controle. Os homens não aceitam o ‘não’.



Esse poder patriarcal dos homens passou a ser questionado e os eles não aceitam essa “perda de parcela de mando”. Durante muito tempo o controle masculino funcionava sem a necessidade agressão.

Rochele Jelineck lamenta que a violência tem aumentado e explode quando o homem percebe que não consegue mandar mais, ter o controle. E que para os homens, a mulher nunca é apenas uma ‘companheira’ de vida, ela é uma prova pública do seu comando porque considera que a mulher era ‘dele’ e ponto. E as mulheres passaram a dizer mais “nãos”, algo que não acontecia no tempo das nossas avós.

