Nunca a procura por vacinas esteve tão baixa como agora; índices são preocupantes em Alegrete

Para manterem-se saudáveis, é essencial que as pessoas, especialmente crianças, no estágio inicial de vida, sejam devidamente imunizadas com as vacinas de rotina. A falta de imunização ou a interrupção do ciclo vacinal, mesmo que por um breve período, pode aumentar a probabilidade de surtos e o número de indivíduos suscetíveis a graves doenças imunopreveníveis como sarampo, meningite, pneumonia, coqueluche, entre outras – sinaliza a a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Com o surgimento da pandemia da Covid-19, observou-se uma monopolização dos olhares para a covid, o que resultou em um esquecimento de outras doenças. Algumas delas, precisam ter um destaque maior, visto que podem ser mais letais; até por isso, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente, para os recém-nascidos até a terceira idade, 19 vacinas que protegem contra mais de 40 doenças.

No entanto, atualmente, o que se vê, em muitas cidades brasileiras, é uma baixa procura por vacinas de rotina, em especial para o público alvo até o primeiro ano de vida. Segundo dados da enfermeira Juliana Michael, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Alegrete, as vacinas para crianças menores de um ano estão abaixo da meta estipulada, 95%. No momento, a porcentagem está em 70%.

Como forma de reativar a procura por vacinas no município, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), a partir do dia 20 de agosto até o dia 9 de setembro, estará disponilizando em todas as UBSs, com salas de vacinação, imunizações . A campanha de Multivacinação, como está sendo chamada, vai oportunizar que crianças e adolecentes atualizem os seus calendários vacinais. Entre as imunizações a serem disponilizadas, estão as vacinas para a Poliomielite e a Meningite C.