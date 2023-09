Nuvens carregadas anunciam chuva nesta quinta-feira em Alegrete

Na retomada da semana, depois do feriado de 20 de setembro, Alegrete amanheceu com céu carregado de nuvens pretas, um anuncio de que teremos chuva nesta quinta-feira. Para hoje vai chover cerca de 25mm e a previsão é de que até a próxima segunda-feira(25) teremos chuvas aqui no Município em um acumulado de mais de 70mm. A Defesa Civil informa que o rio Ibirapuitã baixou, consideravelmente, e está ha 4m18cm acima do seu nível normal.

Renato Grande, coordenador da DC, diz que vão analisar o cenário climatológico para iniciar o retorno das famílias para as suas residências. O Rio chegou a 11m 55cm e atingiu 266 pessoas aqui na cidade. No interior, a chuva afetou estradas e, inclusive, provocou o bloqueio de 200 metros da RS/566 depois do quilômetro 40 que está em obras e com a forte chuva deixou o terreno argiloso um atoleiro. Essa parte da chuva já está liberada em meia pista.