Nuvens de tempestades em Alegrete

Veja o registro de Pedro Oliveira, no interior do Município, no Caiboaté.

Confirmando as previsões anteriores, a virada para o mês de março trouxe mais chuva na região Sul do Brasil. De acordo com dados coletados pela consultoria Climatempo, o estado do Rio Grande do Sul foi o que recebeu os maiores volumes de chuva na primeira semana do mês. “Devido , devido à presença de um bloqueio atmosférico que permitiu o desenvolvimento de frentes frias e áreas de baixa pressão concentradas na região”, explica.

Caiboaté – tempo

Para esta quarta-feira (9), a frente fria que estava em atuação na área começa a se afastar da área, mas a umidade ainda mantém a formação de nuvens carregadas e céu nublado. De acordo com as previsões da Climatempo, os maiores volumes são previstos para áreas de Jaguarão/RS e Santa Vitória do Palmar/RS, municípios localizados no sul e extremo sul gaúcho.

Tempo – Alegrete

Já as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta quarta-feira, indicam cenário de alerta amarelo para tempestade nos três estados da região Sul e também no extremo sul de São Paulo e extremo sul do Mato Grosso do Sul. “Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, afirma a publicação oficial na página do Inmet.

Bairro Centenário – Alegrete – Tempo

O modelo Cosmo, também do Inmet, tem previsão muito semelhante ao da Climatempo e mostra o avanço do novo sistema para o Rio Grande do Sul nas próximas horas. Os acumulados mais expressivos são previstos para o centro-sul do Rio Grande do Sul, com acumulados entre 20mm e 30mm.

O modelo mostra ainda o avanço do sistema para as demais áreas do estado gaúcho, com acumulados de até 70mm em algumas áreas na sexta-feira, dia 11. A tendência é que a chuva também avance para Santa Catarina e Paraná, com acumulados entre 20mm e 30mm no período.