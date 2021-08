O 1° Workshop “Jornada pelo Toque” da Espaço Fluir foi um sucesso

A parceria entre a Massoterapia e a Psicologia deu muito certo no Workshop Jornada pelo Toque organizado pela Massoterapeuta Sabrina Pacheco e pela Psicóloga Ana Tolfo.

Ao perceberem a necessidade das pessoas de se relacionarem de maneira mais integral com seus corpos e de buscarem ferramentas terapêuticas diverisificadas, as profissionais apostaram na junção dos saberes e trouxeram ao público em formato de Workshop.

A Psicóloga Ana Tolfo destacou que: “Em saúde mental temos os sintomas que são chamados psicossomáticos, são desordens e sobrecargas emocionais que encontram saída no corpo, como por exemplo:

• dores nas costas e enxaquecas em períodos de muito trabalho e estresse;

• dores de barriga, febre ou cansaço diante de situações nos causam angústia ou medo;

• gripes e resfriados, quedas da imunidade de maneira geral em momentos desgastantes.

O fato é que não há como ter separação do que acontece na mente refletindo no corpo e vice e versa, assim a massoterapia auxilia a desbloquear a tensão acumulada no corpo trazendo alívio, acolhimento e compreensão pelo toque.

Ao longo da vida vai acontecendo uma desconexão do corpo e suas capacidades, quando somos crianças por exemplo o corpo está muito presente: para brincar de voar abrimos os braços e corremos, brincamos de mímica (o corpo ajuda a transmitir sentimentos e dar sentido as coisas), mas ao crescer este corpo adulto se enrijece, passa a ser apenas ferramenta de trabalho ou talvez de busca por padrões estéticos.

Trazemos a proposta de repensar este corpo de maneira , pensar em suas dores, angústias e suas implicações no bem-estar.”

A primeira edição do Workshop Jornada pelo Toque ocorreu no final do mês de julho e trouxe uma tarde de experiências teóricas e práticas acerca dos benefícios e da execução correta da massagem relaxante.

O Workshop foi pensado para que qualquer pessoa que tenha interesse, mesmo sem conhecimento prévio sobre massagem, consiga obter compreensão sobre o assunto e sair sabendo praticar uma massagem relaxante. Com a ideia de disseminar conhecimento, o workshop pode fazer com que a ideia de cuidado integral da saúde chegue a diversos lares, dando a autonomia para que os próprios familiares possam ofertar uns aos outros momentos de cuidado e alívio por meio da massagem.

O espaço do Workshop é organizado para ser realizado em grupos pequenos priorizando a qualidade da experiência, onde é possível ter a parte teórica e prática da proposta de maneira segura.

Muito felizes com o resultado positivo do 1° Workshop Jornada pelo Toque as profissionais já abrem as incrições para a segunda edição.

