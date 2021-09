O abigeato continua fazendo vítimas

De acordo com informações do registro, o neto da proprietária localizou as vísceras e a cabeça do animal descartado nas adjacências do estabelecimento rural.

Administrador de fazenda mata a tiro cachorro de funcionário que vai responsabilizá-lo criminalmente

A fazenda fica na localidade dos Pinheiros, cerca de 25 km da cidade. Uma pessoa teria visualizado três indivíduos perto do local. Também foram cortadas cercas e alguns rastros de cavalos identificados. A novilha da raça Braford com dois anos custa aproximadamente 5 mil reais.

A proprietária realizou registro na Delegacia de Polícia e disse que a cerca de um lindeiro também foi danificada.