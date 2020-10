O adeus precoce ao alegretense Fernando Nogueira Martins

Compartilhe















No último dia 13, a despedida precoce do alegretense Fernando Nogueira Martins, aos 31 anos, comoveu familiares, amigos e conhecidos. O sorriso largo, a alegria, a humanidade e empatia que sempre foram algumas de suas marcas registrada, ficarão para sempre eternizadas.

Fernando Nogueira Martins, Nando, como era chamado pelos mais próximos, não resistiu a complicações de um procedimento médico, em Porto Alegre. A reportagem do PAT falou com os familiares que descreveram um pouco de sua história, sua linda trajetória.

Um guerreiro, desde muito cedo, Nando travava uma batalha contra problemas de saúde, teve o quadro de insuficiência renal diagnosticado com apenas um ano de idade, desde então superando todas as expectativas, esbanjando vontade de viver, e sobretudo, alegria, sua marca registrada. Com 11 anos, foi submetido a transplante renal, cuja doação foi de pai para filho.

Apaixonado por música, principalmente pagode e samba, na adolescência integrou a banda da escola de samba Unidos dos Canudos, participando de algumas edições do Carnaval.

Mais tarde, descobriu outra paixão, a gastronomia, mas não encontrava em Alegrete, oportunidade para desenvolver-se profissionalmente, motivando a sua ida para Porto Alegre, onde morou pelos últimos 5 anos, para estudar e trabalhar, usando do alimento como instrumento para encantar pessoas.

Nando, também era muito fraterno e em 2018 conectou-se com a ONG Cozinheiros do Bem, cuja causa é distribuir alimentos para moradores de rua. Nesse período ele dedicava-se a preparar alimentos e distribuí-los, aliado a minuto de atenção, provendo alimento para o corpo e a alma. Nos últimos meses descobriu que estava com câncer.

Ser de luz quando parte permanece iluminando outras paragens

Passou por uma cirurgia para retirada da bexiga e sua recuperação do pós operatório ocorreu dentro da normalidade. “Mas no terceiro dia de recuperação, tivemos a infeliz surpresa de que ele havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Nosso guerreiro havia partido para mais próximo de Deus”- disseram os familiares.

Eles ainda completam dizendo:” apesar da dor que sentimos pela sua perda e da saudade que fica, nos conforta sabermos o quão querido e especial ele foi, nas nossas vidas e na de muitos a quem ele compartilhou sua alegria, simplicidade e força. Durante as atividades deste último sábado (17), a ONG Cozinheiros do Bem, dedicou uma homenagem em sua memória”.

A Missa de Sétimo Dia, acontecerá nesta terça-feira (20), às 19h, na Igreja Matriz.

“Grande filho, grande irmão, grande amigo que por onde passou, deixou sempre um

rastro de humildade, carinho e alegria. Que teu carisma predomine sempre em nossas

lembranças. Nos ensinou muitas receitas, e agora, na tua ausência vamos ter que

aprender a receita da esperança. Te amaremos para sempre.”

Fotos: arquivo familiar