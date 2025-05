O Agro não para| Depois da colheita de arroz e soja, chegou a vez de iniciar o plantio de trigo

Após a conclusão da colheita do arroz e praticamente encerrando a de soja, alguns produtores já começam organizar o plantio do trigo para essa safra de 2025/2026. O trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo, com uma produção anual em torno de 800 milhões de toneladas, e é a segunda maior cultura de cereais, ficando atrás apenas do milho.

Esse manejo havia sido adiado pelo longo período sem precipitações, limitando a operação apenas em locais onde a umidade no solo mostrava-se mais adequada. Produtores de Alegrete costumam plantar em menor quantidade em relação a soja, em virtude do preço final do produto.

A área cultivada com trigo na Safra 2024 no Estado foi de 1.331.013 hectares, e a produtividade foi de 2.781 kg/ha (IBGE). A Emater/RS-Ascar está realizando o levantamento de intenção de plantio das culturas de inverno para a Safra 2025, que deverá ser apresentado nas próximas semanas.

No ano passado, foram plantados cerca de 20 mil hectares dessa cultura que veio à nossa região junto com produtores de soja oriundos principalmente da região Noroeste do Estado para produzir o produto no verão e trigo no inverno. A estimativa de colheita, será no mês de outubro em Alegrete.