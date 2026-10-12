O alegretense que decidiu não adiar mais o sonho de chegar à televisão

Nesta edição, o personagem é Thiago Miranda. Depois de mais de duas décadas dedicadas ao marketing e à comunicação, o alegretense deixou Alegrete e, em 2026, partiu para São Paulo em busca de um antigo sonho: trabalhar na televisão.

Há mudanças de cidade que significam apenas uma mudança de endereço. Outras representam uma mudança de rumo. Para Thiago, a ida para São Paulo representa o início de uma nova etapa profissional e a decisão de finalmente tentar transformar em realidade um sonho que nasceu ainda na infância.

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Para o alegretense Thiago Miranda, 2026 marcou justamente esse segundo tipo de mudança. Depois de construir uma trajetória profissional ligada ao marketing, à comunicação e aos negócios, ele decidiu deixar Alegrete e partir para São Paulo para tentar transformar em realidade um sonho que, segundo ele, nasceu ainda na infância: trabalhar na televisão.

A mudança aconteceu neste ano e ganhou repercussão em veículos especializados em entretenimento e comunicação. Em junho, uma publicação sobre sua nova fase informou que Thiago estava havia cerca de três semanas em São Paulo e havia iniciado um curso voltado à formação de apresentadores de televisão.

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Agora, longe da Fronteira Oeste e diante de um dos mercados mais competitivos da comunicação brasileira, ele começa a escrever um novo capítulo da carreira.

Um nome conhecido no mercado alegretense

Antes de São Paulo, a história de Thiago foi construída em Alegrete.

Empresário e profissional da área de marketing e comunicação, ele acumula, segundo informações divulgadas sobre sua trajetória, mais de 20 anos de atuação no setor.

Seu trabalho esteve ligado à estratégia, comunicação e posicionamento de negócios. Um registro publicado pelo Jornal do Comércio em 2025, por exemplo, cita Thiago como estrategista de marketing atuando junto à empresária alegretense Maíra da Silveira Escobar Souto, durante uma agenda relacionada ao varejo. Na ocasião, ele falou sobre a importância de despertar o desejo do consumidor para levá-lo até uma loja física.

Em seu perfil profissional, Thiago se apresenta como estrategista de marketing e branding, com mais de duas décadas de experiência. O perfil, que atualmente o localiza em São Paulo, registra também sua trajetória profissional anterior em Alegrete e região.

É justamente essa experiência acumulada na comunicação que agora ele pretende levar para diante das câmeras.

O menino que enxergava a televisão como possibilidade

A relação de Thiago com a televisão, entretanto, não começou agora.

Segundo seu próprio relato, o desejo nasceu quando ainda era criança, aos nove anos. A televisão, para aquele menino, representava muito mais do que entretenimento: era uma possibilidade de transformar histórias e chegar até as pessoas.

Décadas depois, o sonho continuava presente.

Foi somente agora, depois de uma longa trajetória profissional, que Thiago decidiu parar de adiar esse projeto e tentar realizá-lo.

“Eu ouvi um chamado, segui a minha intuição e todos os caminhos me levam para a televisão. A TV transformou a minha vida”, afirmou em entrevista reproduzida pela imprensa.

A mudança para São Paulo, portanto, não representa o início de sua relação com a comunicação, mas uma tentativa de levar para outro ambiente uma experiência que começou muito antes.

A dor que mudou a maneira de enxergar a vida

A decisão também está relacionada a experiências pessoais marcantes.

Thiago perdeu a mãe em 2017 e o pai dois anos depois, em 2019. Em seu relato, esse período de perdas acabou provocando uma mudança na maneira como passou a encarar a própria vida e os projetos que havia deixado para depois.

“Eu aprendi na dor a viver pro mundo. Entendi que a força que existe dentro de mim move qualquer montanha”, declarou.

A partir dessas experiências, segundo ele, surgiu a disposição para não deixar o sonho da televisão apenas no campo das possibilidades.

Por que São Paulo?

A escolha da capital paulista tem uma explicação direta: é um dos principais centros brasileiros de televisão, publicidade, produção audiovisual e entretenimento.

É nesse ambiente que Thiago decidiu buscar espaço.

A primeira etapa dessa nova fase passa pela formação específica para apresentação diante das câmeras. A publicação que apresentou sua mudança de carreira informou que ele estava matriculado em um curso para apresentadores de TV em São Paulo.

Seu perfil profissional também mostra que a mudança não significou o abandono da área que o acompanhou por tantos anos. Atualmente identificado como profissional de marketing e branding em São Paulo, Thiago continua apresentando essa experiência como parte de sua trajetória.

Ao mesmo tempo, suas atividades públicas mais recentes indicam interesse crescente pelo universo televisivo. Entre as publicações que aparecem em seu perfil profissional estão conteúdos relacionados a oportunidades e processos de seleção no mercado de televisão.

Silvio Santos como referência

Entre as referências que Thiago leva para essa nova etapa está Silvio Santos.

O apresentador e empresário, morto em 2024, é citado por Thiago como seu principal mestre e uma inspiração para o projeto de chegar à televisão.

O sonho tem, inclusive, uma imagem que ele próprio descreve: entrar no camarim de Silvio Santos e ouvir do apresentador que havia chegado a hora de assinar um contrato.

A realidade hoje é diferente. Silvio não está mais nos estúdios, mas a referência permanece como parte da motivação que Thiago leva consigo para São Paulo.

O que vem pela frente

Ainda não há, nas fontes públicas consultadas, anúncio de que Thiago tenha assumido um programa ou contrato como apresentador em uma emissora de televisão.

O que existe, neste momento, é uma nova etapa profissional em construção.

Ele deixou Alegrete, cidade onde desenvolveu boa parte de sua carreira no marketing e na comunicação, e passou a viver em São Paulo, onde busca formação e oportunidades no mercado televisivo.

O próprio Thiago resume o objetivo de maneira direta: quer levar “alegria, esperança e verdade” para dentro da casa dos brasileiros.

Aos olhos de quem o acompanhou em Alegrete, a mudança representa uma espécie de retorno a um sonho antigo.

A diferença é que aquele menino de nove anos que um dia imaginou estar na televisão agora tem mais de duas décadas de experiência em comunicação, uma trajetória profissional construída e uma nova cidade como cenário.

São Paulo será o próximo palco.

E, para Thiago Miranda, a tentativa de chegar à televisão deixou de ser apenas um sonho de infância. Virou projeto de vida.