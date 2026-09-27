O ambiental da cidade a menos de uma semana da eleição

A oito dias das eleições gerais no Brasil, em quem está apto a votar, poderá ir às sessões e escolher Presidente, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. No dia 4 de outubro, cada brasileiro tem um dever cívico de votar, pois mesmo sabendo que muitos não gostam de política e acompanham notícias dos problemas no pais, é necessário votar.

Independente da gente gostar ou não alguém será escolhido, sendo muito importante que em primeiro lugar os candidatos(as) tenham história de trabalho, coerência e honestidade na vida pública, pois principalmente Presidente e Governador vão lidar diretamente com robustos e vultuosos orçamentos pagos pelos cidadãos que devem ser aplicados em áreas estratégicos no país e no RS, resultado do grande volume de impostos que todos pagam.

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E nas ruas de Alegrete, as campanhas continuam com militantes que realizam este trabalho levando o “santinho” e o que o candidato fez ou diz que fará pela cidade ou região, na certeza, que poderão continuar a lutar pelo município e pela Fronteira Oeste.

A votação será no próximo dia 4 de outubro, das 8h às 17h, em processo coordenado em Alegrete pela Justiça. A eleição tem à frente o juiz eleitoral, Rafael Echevarria Borba e grupo de servidores do Foro e do Cartório Eleitoral, para que ocorra tudo dentro da ordem e dos preceitos legais que regem o pleito no país e no Rio Grande do Sul.