O amor ao Rio Grande é desde pequeno em Alegrete

Ruas tomadas de alegretenses para assistir ao que para eles é um garnde orgulho – ser gaúcho- deste estado sulino no grande e imenso Brasil

Assim esteve Alegrete, neste dia 13 de setembro, com a alma em festa na grande retomada dos Festejos Farroupilha depois de dois anos de pandemia.

Gauchinho desde novo pilchado em Alegrete

Crianças pilchadas são a grande demonstração do amor à pátria gaúcha. As famílias fazem questão de colocar os trajes que identificam de longe os nossos gaúchos, desde pequenos, para que comecem a cultuar o amor às tradições.

Mariana Machado a espera da chama crioula

Esse amor é visto nas pilchas, no hábito do chimarrão, no jeito único de falar, no orgulho de cantar o hino riograndense e com a bandeira do RS.

prendinhas na chegada da Chama em Alegrete

Sem dúvidas somos um povo com cultura peculiar que chama atenção do Brasil, porque preservamos a nossa tradição e costumes e as crianças são a maior expressão desse amor.