O arco-iris no Domingo dos Pais no Parque dos Patinhos

No último domingo(14), Dia dos Pais, Alegrete teve a combinação de sol e chuva, o que favorece o fenômeno – arco-íris.

Um arco-íris duplo foi registrado no Município, na Praça Rui Ramos pelo alegretense Célio Pedroso. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno pode ocorrer em dias em que há chuva intercalando com aberturas de sol.

O arco-íris ocorre quando a luz solar atinge gotículas de água suspensas no ar, explicam os meteorologistas. A luz solar, que é branca, sofre o processo de refração sobre as gotas de água, dividindo nas setes cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Para um arco-íris duplo, é preciso que a luz do sol possa ser refletida mais de uma vez dentro da gota de chuva. Quando isso ocorre, as cores são invertidas, ou seja, o vermelho fica por dentro do arco.

Parque dos Patinhos pod volta das 16h, observei o tempo se armando rápido no horizonte do Rincão de são Miguel. Em seguida chegou uma garoa mansa e sem trovoadas e, em em pouco tempo, veio uma manga d”agua fraca juntamente com um lindo clarear do sol, resultando em uma bela vista, na cabeceira da ponte do Rio Ibirapuitã” – descreveu Célio ao fazer o registro da imagem.