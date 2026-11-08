O Avesso do Amanhã: a força de ser mãe e recomeçar

Desde menina, a alegretense sempre foi uma jovem cheia de sonhos. Em busca de novas oportunidades e de um futuro melhor, tomou a decisão de deixar sua cidade natal e partir para um lugar onde não conhecia absolutamente ninguém. A mudança representava um grande desafio, mas também a oportunidade de sair da zona de conforto e construir uma nova história.

Assim começou sua jornada em uma cidade grande. Foram meses procurando emprego até que, finalmente, surgiu uma oportunidade. A rotina era intensa: trabalhava de domingo a domingo, sem reclamar das dificuldades. Sabia que, para conquistar estabilidade e alcançar seus objetivos, precisaria se dedicar e enfrentar os desafios que aparecessem pelo caminho.

Depois de passar bons anos longe de Alegrete, sua cidade natal, a vida trouxe uma notícia que mudaria completamente seus planos: ela seria mãe. Naquele momento, já estava grávida de um mês.

A notícia veio acompanhada de sentimentos diversos. O susto, o medo de enfrentar um novo começo e a insegurança de não conseguir dar conta de tudo sozinha fizeram com que decidisse retornar para sua cidade.

Foi então que começaram alguns dos momentos mais difíceis de sua trajetória. De volta a Alegrete, Jovana passou a morar na casa da mãe. Embora tenha recebido ajuda dela, o relacionamento com o padrasto era bastante complicado. Segundo relata, ele nunca gostou dela e, por mais que se esforçasse para evitar conflitos, sempre surgiam motivos para discussões.

A situação dentro de casa se tornou tão difícil que Jovana passou a se refugiar no próprio quarto para não ouvir as brigas entre a mãe e o padrasto. Ali, sentia-se mais tranquila e, muitas vezes, só saía quando ele não estava em casa.

Até mesmo as necessidades mais básicas faziam parte das dificuldades enfrentadas. Havia horários determinados para comer e tomar banho. Sem ter para onde ir, precisou suportar aquela realidade pelo máximo de tempo possível. Ela não consegue recordar quantas vezes foi mandada embora de casa.

Mas havia um motivo que a fazia resistir: o filho que estava gerando. A cada dificuldade, lembrava que precisava encontrar forças para continuar. Afinal, não estava mais lutando apenas por si mesma. Havia uma vida crescendo dentro dela, alguém que já representava seu maior amor.

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Uma gestação de desafios, mas também de amor

A gravidez foi vivida de maneira bastante solitária. Nas consultas médicas, nas ecografias e nos exames, a companhia era praticamente sempre a mesma: Jovana e seu bebê.

Em meio à ausência de apoio e às incertezas sobre o futuro, descobriu que esperava um menino. O nome, porém, já estava escolhido havia muito tempo. Não precisou pensar duas vezes: ele se chamaria Pietro Gabriel.

Os meses passaram rapidamente, até que chegou o momento mais esperado de sua vida: o nascimento do filho.

Foi naquele dia que Jovana conheceu o amor mais puro e sincero que existe. O nascimento de Pietro Gabriel marcou o início de uma nova etapa, trazendo um sentimento que nenhuma dificuldade seria capaz de apagar.

Ela acreditava que talvez não conseguisse enfrentar a maternidade sozinha, mas descobriu dentro de si uma força que nem imaginava possuir. Foi à luta, enfrentou dificuldades e precisou se reinventar diversas vezes. Mesmo diante dos obstáculos, sabia que precisava permanecer firme para conseguir voltar a Passo Fundo.

Um novo começo ao lado do maior amor

Quando Pietro Gabriel completou três meses de vida, mãe e filho retornaram para Passo Fundo. Uma nova rotina começou, acompanhada de desafios, responsabilidades e aprendizados.

Com o passar do tempo, as coisas foram se ajeitando. Hoje, graças a Deus, os dois estão bem, e Pietro Gabriel já está com um ano e cinco meses.

Ao olhar para trás, Jovana compreende que cada dificuldade enfrentada e cada recomeço tiveram um papel importante em sua trajetória. Foram experiências que a tornaram mais forte e ensinaram que, mesmo quando o apoio parece não existir, é preciso encontrar motivos para continuar.

Para ela, o amor mais sincero do mundo é aquele que nasce entre uma mãe e seu filho. Pietro Gabriel se tornou sua maior motivação e a razão pela qual ela se levanta todos os dias disposta a oferecer o melhor que pode.

Jovana não esconde o orgulho de sua história. Não sente vergonha alguma de ser mãe solo ou de ter se tornado mãe jovem, aos 23 anos. Pelo contrário, sente orgulho da mulher que precisou se tornar, das batalhas que enfrentou e de tudo o que conquistou mesmo sem ter uma base ou o apoio que gostaria.

Sua história é um retrato de uma maternidade que não foi feita apenas de momentos felizes, mas também de renúncias, lágrimas, inseguranças e muita coragem.

Hoje, sua maior conquista não está em tudo aquilo que deixou para trás, mas na força que encontrou para seguir adiante.

Porque, para Jovana Correia da Silva, recomeçar nunca significou desistir dos sonhos. Significou encontrar um novo motivo para realizá-los. E esse motivo tem nome: Pietro Gabriel.