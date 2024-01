O bairro Centenário mantém Marcele Almeida na presidência da associação de moradores

O ex-presidente Dolisete Ferreira e o ex-vice-presidente Cláudio Dutra, por razões pessoais e de saúde, renunciaram aos seus cargos, abrindo caminho para uma nova fase na gestão comunitária.

Patrulha Rural aborda veículo e apreende arma de fogo na Estrada do Silvestre

Assumindo a responsabilidade diante desse cenário, a então secretária do bairro, Marcele Almeida, tomou a iniciativa de liderar em prol da comunidade. Marcele não apenas assumiu o cargo de presidente, mas também convidou seu vizinho, Vergilio Escobar, para ocupar a posição de vice-presidente, e Mireli Stangherlin para assumir como secretária. A escolha desses colaboradores foi baseada na parceria e sintonia de ideias.

Apesar das mudanças, Marcele enfatiza que a maioria da diretoria, que fazia parte da chapa do ex-presidente Dolisete, permaneceu inalterada, mantendo os mesmos membros comprometidos que já estavam envolvidos nos trabalhos anteriores.

Mãe critica condição de parque infantil da Praça Nova

O papel de um líder comunitário, segundo Marcele, é um trabalho voluntário que exige não apenas comprometimento, mas também união e parceria. Em sua visão, todos os moradores são importantes, e as opiniões e ideias devem ser compartilhadas, ressaltando a importância da empatia e respeito.

Marcele destaca que, muitas vezes, procura resolver situações que não são diretamente responsabilidade da diretoria, mas que afetam os moradores em questões até mesmo pessoais. Para ela, ouvir a comunidade e buscar alternativas para as demandas são diferenciais essenciais nesse papel.

Ao chegar ao final do mandato em dezembro de 2023, Marcele se viu em meio a uma decisão desafiadora sobre sua continuidade na liderança do bairro. A surpreendente reação positiva dos moradores, expressando apoio e carinho, foi determinante para sua escolha de colocar seu nome novamente à disposição. Formando uma chapa ao lado do atual vice-presidente, Vergilio Escobar, e escolhendo novos membros para a diretoria, Marcele não encontrou concorrência, assumindo automaticamente o bairro mais uma vez.

Agora Matteus atende pelo apelido de Alegrete no BBB

A líder comunitária destaca o apoio e acolhimento da comunidade, ressaltando a maravilhosa união dos moradores. Consciente dos desafios, Marcele reconhece que muitas demandas dependem do apoio dos órgãos públicos e reforça que as solicitações e pedidos necessários não cessam, enfatizando a importância do apoio coletivo.

Marcele agradece a parceria dos vereadores Luciano Belmonte e João Leivas, que estão sempre atentos e disponíveis para as demandas do bairro, independente de filiação partidária. No Bairro Centenário, não há divisões partidárias, apenas parceiros. Qualquer pessoa ou autoridade que queira contribuir para a diretoria e as demandas do bairro é bem-vinda, pois é a união de ideias e ações que solidifica resultados prósperos.