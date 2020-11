O balanço da chuva e do vento forte no sábado em Alegrete

Neste domingo (29), uma área de baixa pressão atmosférica associada a uma frente fria dará origem a um ciclone extratropical em alto mar, na altura da costa do Sul do Brasil. Com isso, a expectativa é de que ocorram algumas rajadas de vento no decorrer do dia na maior parte dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com exceção do Vale do Itajaí. Nesses locais, a ventania deve variar de 60 a 80km/h, segundo Climatempo.

Já a previsão de chuva para Alegrete é de 15mm de chuva durante o dia. Com mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Na noite de sábado(28), a chuva ficou bem intensa em Alegrete e região. De acordo com a Defesa Civil, através do coordenador, Cláudio Corrêa, a precipitação teria chegado a 80mm em alguns pontos na cidade e interior. Não houve registro de chamados nos bairros ou região central. Os Bombeiros também não tinham recebido chamados até às 22h 40min.

Segundo dados colhidos com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, na torre de medição às margens do Rio Ibirapuitã nas últimas 24h até às 22h a precipitação era de 68,8 mm de chuva.

O coordenador da Defesa Civil destacou que em contato com a RGE, até o horário mencionado cerca de 4 mil clientes estavam sem energia no interior. Um dos locais que teve relato de temporal, porém, sem estragos, apenas a falta de energia foi na localidade do Angico. Um leitor do PAT enviou um áudio onde descreve que a chuva foi muito forte com vento.

Alguns pontos críticos que acumulam água sempre que há enxurradas, na noite de ontem também ocorreram a mesma situação como na Avenida Alexandre Lisboa, bairros como Sepé Tiaraju, Ibirapuitã e outros, assim como na região central, vários pontos com alagamentos. Mas nenhum registro de que as águas invadiram casas, segundo a Defesa Civil.